Hawzhin Azeez: sobre la pureza ideológica

Las YPJ, al estilo de Becky la occidental, “feminista anti-imperialista” deberían haber elegido una decapitación digna, la violación por las bandas y la masacre de todas las mujeres, de todos los kurdos y de todos los pueblos del norte de Siria, en lugar de optar por aceptar las armas de los sucios imperialistas para defenderse contra el ISIS (…)

(…)¡Incluso la esclavitud sexual en las calles de Raqqa y Alepo hubiera sido mejor que las armas de los imperialistas!

A menudo me pregunto qué hubiera pasado si el ISIS hubiera superado a Kobane y se hubiera infiltrado en Europa con el mismo violento alboroto homicida que en Siria. Me pregunto, si tal vez solo entonces, algunos de los llamados militantes de la izquerda europea podrían entender lo que les cuesta a los kurdos y a otras minorías, YPG, YPJ, SDF, sobrevivir aquí rodeados diariamente por regímenes dictatoriales y grupos terroristas que se enorgullecen de nuevas fórmulas de decapitar a la gente, mientras los embargan económicamente a la vez que intentan construir una democracia radical. Solo entonces, las condenas de autosatisfacción y las propuestas de lo que la gente debería hacer aquí para sobrevivir un día más, les parecerían vacías, nulas y ridículas, como lo es para nosotros aquí en Rojava.

La izquierda -sobretodo la izquierda regresiva-, adherida a la pureza ideológica, proviene de una posición profundamente arraigada en el privilegio y la seguridad, tendiendo a hacer juicios y suposiciones sobre escenarios y conflictos que no han tenido que enfrentar. Tus propuestas acerca de lo que los pobres deberían hacer en Yemen a medida que se enfrentan a una hambruna son nulas cuando estás sentado en Amsterdam bebiendo un refresco de cola con sabor a cereza, y no importa lo bien versado que estés en ideología izquierdista. Tus propuestas sobre lo que las sociedades destrozadas por la guerra deben hacer para sobrevivir a más de dos docenas de grupos terroristas son nulas, aunque seas miembro de la cooperativa más antigua de Toronto. Tus propuestas sobre lo que las mujeres deben hacer para sobrevivir otro día son nulas aunque pertenezcas a un colectivo feminista de los suburbios de Sydney.

Es fácil idealizar la pureza ideológica y revolucionaria desde el exterior, pero la izquierda tiene que entender que no existe una fórmula predefinida para llevar a cabo una revolución o una trayectoria específica para hacer avanzar o que evolución tiene que tomar una revolución en particular. Esto es por lo que en Rojava existe un movimiento anti-imperialista, sin embargo tomamos las armas de los imperialistas occidentales y de los fabricantes de los terroristas y los partidarios de dictadores que se enfrentan simultáneamente. Esta es la razón por la que en Rojava hay una revolución de las mujeres, aunque todavía persista una fuerte adhesión a la categoria binaria de género. Esta es la razón por la que en Rojava se da un fuerte énfasis a la sostenibilidad ecológica, pero todos los que pueden permitírselo cavan pozos porque no tenemos agua y porque nos enfentamos a un embargo de dos años en curso, mientras que nuestras comunidades y calles están llenas de basura porque a nosotros todavía nos faltan los mecanismos, los procesos y los fondos necesarios para crear una sociedad mejor, más educada y más limpia. Solo porque una revolución no parece lo que crees que debería ser, no la hace irrelevante o no revolucionaria.

La pureza ideológica es un signo de privilegio e ignorancia. Ninguna ideología, anti-imperialista, feminista, socialista, democrática y demás, debería tener preferencia sobre la vida real de los seres humanos, porque ¿Cuál es el punto de la pureza ideológica si todo el mundo está muerto como resultado de ello?

Fuente: https://www.facebook.com/hawzhin.azeez

Kurdish.PhD. Creator of The Middle Eastern Feminist/ Co-founder of http://www.hevifoundation.org.