Clausura del I Foro Internacional sobre el ISIS celebrado en Rojava

El 6 de julio dio comienzo el Foro Internacional sobre el ISIS, en Rojava, al cual asistieron 200 participantes, aproximadamente 30 participantes procedentes de Europa y Norteamérica y 75 de países y regiones de Oriente Medio, así como representantes de la sociedad civil, militar y de la administración del Noreste de Siria. El objetivo del Foro fue explorar las posibles salidas y soluciones para llevar al ISIS a la justicia y restaurar la estabilidad tanto en la zona como a nivel global.

En el primer día de sesión presentaron a las víctimas y afectados por los crímenes del ISIS, supervivientes de esclavitud, torturas y masacres, así como diferentes familiares de asesinados por el ISIS. Entre lxs conferenciantes se encontraban dos mujeres yezidíes de Sinjar, Makboula Xidr Bacho y Soad Khaled, también Ines Daif, superviviente de la masacre perpetrada en Paris; Aljin Ibrahim, superviviente de Kobani; Nasr Osman de la tribu Shaitat de Deir ez Zour quien fue de una masacre de 700 personas.

Entre los diferentes testimonios destacamos los siguientes:

Soad Khalef, mujer yezidí miembro de la Unidad de Mujeres de Sinjar (YJS): “Cuando tomé parte en la operación en Raqqa contra el ISIS, pude hacer venganza, pero no fue una venganza por mi misma, yo representaba a todas las mujeres yezidis que fueron vendidas y torturadas por el ISIS. Es por ello que estamos haciendo un llamamiento a la corte penal internacional a que tome parte en Siria, porque las atrocidades de ISIS tuvieron lugar aquí”.

Ajin Ibrahim, superviviente de la masacre en Kobani:

“No queremos que el Daesh sea juzgado en cualquier lugar, nosotras sufrimos aquí, y necesitamos que sea juzgado aquí”.

Massimo D’Alema, Primer Ministro de Italia:

“Me pongo en pie en solidaridad con las Unidades de Protección Popular y las Unidades de Protección de la Mujer (YPG/YPJ), vuestra lucha fue en beneficio de toda la humanidad. La comunidad internacional debe asumir sus propias responsabilidades. Apoyo la idea de crear una corte internacional y la realización de juicios públicos a los terroristas del ISIS”.

Hatip Dicle, Parlamentario del HDP en Estambul:

“El mayor enemigo del ISIS es un Islam democrático…. Actualmente, Qatar y Turquía son los principales apoyos del ISIS. Es imposible terminar con organizaciones como el ISIS mientras estén presentes los gobiernos autoritarios como el de Erdogan en Turquía.

Por la tarde, un panel de expertos – Dr. Azad Ali, Dr. Michael Rubin, Dr. Bayar Mustafa Dosky, Dr. Jalal Znati, Ms. Fawza Youssef, and Dr Thomas Shmidinger- analizó las raíces históricas del ISIS y la filosofía de la Nación Democrática como contrapropuesta al extremismo islámico.

Ms. Fawza Youssef, miembro del Comité Ejecutivo de la Administración Autónoma del Norte de Siria declaró:

“La construcción de una nación democrática es el único antídoto a la epidemia del ISIS. Nuestra administración puede ser un modelo para todas las regiones en Siria”.

Así mismo fue presentado el documental “ISIS y Turquía”. El documental va mucho más allá de la tan evidenciada prueba de la facilidad con la que acceden los combatientes del ISIS a través de la frontera turca hacia territorio sirio, también muestra las conexiones del estado turco con ISIS. Es la primera vez que se realiza una entrevista a un combatiente del ISIS que cruzó la frontera para atacar el norte de Siria desde suelo turco con el apoyo de la inteligencia turca. Abed al Rahim Silok declara en dicha entrevista:

“Nos dijeron que desde el lado turco nos proveerían con municiones, alimentos y apoyo médico y militar”.

Mohammed Saleh Nahi al-Shamari, miembro del ISIS capturado, detalla los arreglos del ISIS con los guardas de frontera turcos en el paso de Tel-Abyad: “Petroleo, comercio, bienes, oportunidades de negocio, drones por ejemplo. Cada factura era de más de 1 millón de dólares. Estoy hablando de sistemas de visión nocturna, cámaras, armas, munición…”.

A lo largo de un hilo conductor común, en el primer día del foro se recalcó la importancia de que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad sobre la cuestión del ISIS. Muchos participantes recalcaron la importancia de que se debe llevar a cabo un tribunal internacional en Siria para hacer justicia. Afirmaron que para que la justicia sea significativa, tiene que ser visible y sentida por las personas que sufrieron.

Otro de los puntos comunes fue el entendimiento de que el ISIS ha sido desvelado solamente como una entidad territorial, pero no como un fenómeno social presente en todo el mundo. La mentealidad del ISIS pervive dentro de las prisiones y campos donde los combatientes del ISIS y sus aliados han sido detenidos, dentro de estados como Turquía y Qatar y dentro de sociedades debilitadas por la ausencia de principios de autodefensa, organización comunal y vínculos sociales.

Thomas McClure del Centro de Información de Rojava, resumió la conferencia: “Hemos visto al ISIS como un problema global y precisa de soluciones globales que deben ser enmarcadas en el lugar donde tuvieron su mayor desarrollo. Esto es por lo que los expertos, responsables políticos y las personas que han vivido bajo el reino del terror del ISIS quieren llevar a esta organización a la justicia a una corte internacional en el Norte de Siria”.

En el segundo día de la conferencia se desarrolló el grueso de las discusiones con cuatro paneles de discusión sobre ISIS y sus relaciones militares, económicas, religiosas y culturales además de los problemas de las mujeres.

Amy Austin Holmes de la Universidad Americana en el Cairo presentó una nueva investigación sobre como el ISIS subyugó a las mujeres, mostró documentos internos detallando nuevos castigos y restricciones sobre la libertad de las mujeres, también como el semi-oficial “Manifiesto sobre las Mujeres” redactado por el ISIS. En respuesta a la definición simplista de “mujer de ISIS” Amy tipificó tres tipos de mujeres en el ISIS: mujeres mayores responsables de crímenes graves, mujeres que viajaron por su cuenta a Siria y mujeres lugareñas que se encontraban en su área cuando el ISIS llegó. “Destruir la independencia de las mujeres no era algo secundario, sino un objetivo de primer orden, o la razón de ser del califato. De repente, ISIS cambió de rumbo y decidió hacer una llamada a las mujeres a participar en la yihad. Esto pasó en Octubre de 2017, después de que Raqqa fuera liberada por las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) con el apoyo de la coalición internacional liderada por EEUU. La decisión de incluir a las mujeres en el combate no solo ilustra la hipocresía de la ideología del Daesh sino también como los hombres del ISIS instrumentalizan a las mujeres”.

Nicholas Heras del Centro de Nueva Seguridad Americana mostró nuevas investigaciones sobre como el ISIS usó agentes encubiertos que llevaban a cabo asesinatos con el fin de avanzar rápidamente en la región y como el llamado sistema “emni” representa la gran amenaza para las regiones recién liberadas: “La rama “emni” del ISIS fue capaz de cercenar el tejido social y político de las comunidades locales en el norte y este de Siria, quienes crearon un vacío de poder aprovechado por el Daesh en su propia ventaja. Creando dicho vacío social y político en las comunidades, fueron capaces de coptar, coacionar y conquistar muchas de aquellos comunidades sin necesidad de combatirlas militarmente”.

El Dr. Leo Gabriel del Foro Social Internacional mostró que el gobierno austriaco estuvo de acuerdo en enviar desactivadores de minas al Noreste de Siria en un futuro próximo. “Derribar mezquitas no es Islam. El Foro Social Internacional offrece su apoyo para cohesionar las comunidades locales en especial las regiones árabes y tratar de corregir aquello que marche mal”.

Ahmed Youssef de la Universidad de Afrin explicó las nuevas investigaciones sobre la economía interna del ISIS, obteniendo dinero de múltiples sanciones o multas como los 30 dólares de multa a las mujeres que muestren sus tobillos o a los 100 millones de dólares procedentes del comercio de cemento que pasa por su territorio. En el mismo panel de economía del ISIS, Mohammed Shawqi de la Universidad de Córdoba declaró: “El ISIS emergió de las clases desfavorecidas, fusionándose con ideas religiosas con el objetivo de establecer una base que fortaleció a la organización terrorista”.

Berivan Khaled, copresidente de la Administración Autónoma del Noreste de Siria declaro: “Este Foro es especialmente importante en estos momentos históricos, siguiendo nuestra declaración, como Administración Autónoma, de la liberación de los territorios del Noreste de Siria, quienes han estado bajo los ataques militares y territoriales de la fuerza terrorista más feroz”.

Dr. Thoreau Redcrow fue uno de los invitados a la Conferencia Internacional sobre el ISIS: “Vine a esta conferencia porque voy a presentar todas las formas en que el gobierno turco y el régimen de Tayyip Erdogan básicamente armaron, asistieron y usaron al ISIS como una fuerza de poder contra los kurdos de Rojava, contra los kurdos del sur del Kurdistán, en Başûr, y también contra sirios e iraquíes”.

Redcrow agregó: “Mi presentación analizará las numerosas pruebas de lo que yo llamaría el secreto peor guardado del mundo: que durante 5 años el ISIS fue básicamente un ejército proxy de Turquía. Y la mayoría de las personas en el mundo sabían eso, pero nadie lo estaba reconociendo”.

En cuanto a la importancia de la conferencia, Thoreau dijo: “Creo que este tipo de conferencia básicamente no dejará más dudas al resto del mundo, y espero que lo que se obtenga sea un tribunal internacional o que Turquía sea llevada a la CPI para crímenes de guerra, porque no puedes permitir que un estado fomente un movimiento como el ISIS, que viola, esclaviza y asesina a tanta gente, y no tiene ningún castigo para las personas [involucradas en ese estado]”.

El ISIS ha sido destruido como una entidad, dijo Thoreau “pero Turquía simplemente los está reformando en Idlib y en Afrin, llamándolos HTS, o algunos son Al Nusra ahora, pero básicamente son todos los mismos tipos que se han recortado un poco la barba, usan una bandera diferente, pero es esencialmente la misma fuerza proxy del ISIS que Turquía ha estado usando todo este tiempo. Y así, con suerte, después de esta conferencia, no habrá dudas, una vez que se hayan entregado todas las pruebas”.

Muchos escritores, políticos e intelectuales asistieron al foro ISIS en Rojava, desde varios países, y uno de las participantes fue la abogada, periodista y escritora Srushah Halabjay del sur de Kurdistán.

Srushah ha sido periodista desde 2003, y está muy contenta de estar en Rojava. “Es muy importante tener un foro sobre el ISIS en Rojava. Aquí hay heridas infligidas a las mujeres por el ISIS. Y la región se vuelve cada vez más significativa ya que el ISIS fue eliminado aquí por las manos de lasmujeres”. Srushah dijo: “En este proceso, nuestras mujeres se dieron cuenta de su propia fuerza y ​​han demostrado que pueden lograr resultados con esta fuerza. Mostraron al mundo entero que las mujeres siempre responderán a todos los que imponen el terror, a todos los que desean invadir nuestras tierras, no solo al ISIS. En Kobane, en Shengal, muchos de nuestros mártires han arriesgado sus cuerpos en esta guerra para liberar nuestras tierras. A su vez, debemos resistir hasta que no quede ninguna mujer prisionera, enfocarnos en la lucha y ser dignos de sus esfuerzos”. Srushah Halabjay dijo que había participantes de 13 países en el foro y continuó: “Nunca debemos olvidar que la libertad de las mujeres en todo el mundo es a través de la emancipación de las mujeres kurdas. Saludo las luchas de todas las mujeres que luchan contra las fuerzas terroristas en Argelia y en todas partes. Como los kurdos, no somos una sociedad ignorante. No decimos: ‘Nos mataron, así que debemos matarlos’. Queremos que estas personas sean juzgadas en un tribunal y queremos que todos tomen su lugar aquí. Queremos resolver este problema sobre una base legal”. “Resistió toda su vida y lo recordaremos con gratitud” Srushah Halabjay dijo que estaba profundamente triste de escuchar el martirio del miembro del Consejo Presidencial General de la KCK, Diyar Xerib (Casco), en un ataque aéreo de Turquía contra Qandil: “Recuerdo una vez más a todos nuestros mártires con gratitud. Mártir Diyar que cae en nuestras tierras, en Qandil, es un gran dolor para nosotros. Fue un gran revolucionario, tuve el placer de reunirme con él algunas veces. En ese momento él tenía una crítica de que nuestra gente no se defendía lo suficiente contra la injusticia. Pero siempre fue un compañero que creía que todos pueden regresar de un mal camino y hacer cosas buenas para la unidad nacional. Continuó su resistencia durante toda su vida, y lo recordamos con gratitud”. “El estado turco invade nuestras tierras” Srushah Halabjay dijo que el estado turco ha invadido Afrin y las tierras del sur y norte de Kurdistán: “Todos sabemos que los ataques de invasión en Afrin fueron cometidos por las manos del estado turco. Hoy en día, el ISIS y todos los grupos terroristas envían a sus heridos a Turquía para ser atendidos en ciudades cercanas a la frontera. En este foro, muchos periodistas y médicos extranjeros dijeron haber presenciado esto de primera mano. Turquía apoyó al ISIS, a veces debajo de la mesa, a veces oficialmente, pero siempre tratando a sus heridos. Se han mostrado imágenes de miembros del ISIS que se muestran con amigos turcos. Está claro que el estado turco quiere invadir nuestras tierras. Con ese fin, derribaron el proceso de paz en 2014 y masacraron a la gente. Estamos en contra de esto con nuestros esfuerzos. Erdogan está al borde de un gran colapso. Debemos apuntar a resistir contra la ideología hegemónica de Erdogan. Esperamos que las mujeres nos enfoquemos en la resistencia y liberemos a Afrin. En Bashure Kurdistan, la política del KDP es en realidad asociarse con el estado turco. Es por eso que enfrentamos ataques tan extensos en nuestros pueblos y ciudades”.

Declaración final:

Nosotros, como Administradores del Centro de Estudios Estratégicos de Rojava (NRLS), expresamos nuestras sinceras gracias y aprecio a todxs aquellxs participantes así como a sus profundas discusiones y preguntas; elevamos nuestras recomendaciones a la comunidad internacional. Dichas recomendaciones son los puntos más importantes como conclusión durante las sesiones realizadas en este foro por la erradicación total del terrorismo y prevención de la reorganización del ISIS que provocaría la desestabilización de la seguridad y estabilidad en Siria, Oriente Medio y el mundo entero.

Nuestras recomendaciones son las siguientes:

Desarrollo de una estrategia conjunta con la coalición y la comunidad internacional para combatir a ISIS desde todas sus dimensiones; seguridad, intelectual, cultural, económica y social.

Con el objetivo de que el ISIS no se reorganice, existe la necesidad de establecer una seguridad y una estabilidad duradera en la región. Esto requiere de apoyo a la autoadministración en varias áreas.

A pesar de los enormes sacrificios hechos por las Fuerzas de Protección de la Mujer en la SDF para proteger la región y al mundo del terrorismo, y a pesar del papel constructivo protagonizado por la auto-administración del Norte y Este de Siria, durante los años de crisis en Siria, la ausencia de la participación de los habitantes de Siria en las negociaciones para la resolución de la crisis siria ha supuesto una grave injusticia contra los componentes de la región, siendo un factor negativo que afecta a la estabilidad política y de seguridad. Por lo tanto, las autoridades concernientes y los poderes internacionales deberían envolverse en la administración política del Norte y Este de Siria durante el proceso de negociaciones a través de una adecuada representación.

Para encontrar una solución a la crisis de Siria y la región, es necesario desarrollar un nuevo sistema democrático que corte con las fuentes que producen organizaciones extremistas. La Nación Democrática como un sistema integrado con sus dimensiones y componentes se constituye en un proyecto de paz para Oriente Medio.

En cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con la lucha contra el terrorismo y la justicia, debería establecerse un tribunal internacional en el norte y este de Siria para procesar a decenas de miles de miembros de ISIS y sus familias, que se encuentran detenidos en campos de la autoadministración. La coalición internacional debe proporcionar apoyo material y logístico para ayudar a la autoadministración en esta realización.

En términos de la perpetración de genocidio contra las mujeres y con el objetivo de proteger la libertad y la dignidad de las mujeres, es necesario la implementación de una nueva política y un sistema social que garantice dichos derechos de la mujer en todas las esferas.

Como resultado de la violencia contra la infancia perpetrada por el ISIS, es necesario considerar a lxs niñxs como víctimas de guerra, rehabilitarlos e integrarlos dentro de sus comunidades de origen, y protegerlos proveyéndoles seguridad y un entorno estable.

Se ha dado especial énfasis sobre los aspectos espirituales de la religión y de sus valores morales, resaltando el concepto de Islam democrático en oposición al Islam radical. La espiritualidad del Islam y del resto de religiones refuerza los aspectos morales de las sociedades, y el radicalismo no representa al Islam.

Dada la vulnerabilidad de las mujeres kurdas Yezidis y del pueblo yezidí en Sinjar durante el genocidio perpetrado por el ISIS, es necesario que Naciones Unidas reconozca estas masacres como genocidio y garanticen los derechos de los yezidíes en Irak, reconociendo sus derechos y respetando sus opciones. Esto es necesario para proteger a estas personas de un nuevo intento de aniquilación.

Afrin ha sido objeto de cambios demográficos y limpieza étnica por parte de jihadistas y facciones extremistas que están siendo apoyadas por el estado turco ocupante. Es una continuación de los Mujahedeen y del Frente al-Nusra bajo diferentes nombres. Sin embargo, combatir a estas organizaciones es necesario para garantizar la seguridad en la región y en el mundo entero.

Proclamar el día 23 de Marzo, el día del fin geográfico del ISIS , el Día Internacional para Celebrar el Fin del Terrorismo.

Informe: Bringing ISIS to justice. Towards an international tribunal in North East Syria.

Bringing-ISIS-to-justice-Rojava-Information-Center-Report-2019-Website

Fuente: Centro de Información de Rojava/ANF