Cemil Bayik: con la crisis de Afrin a Occidente se le ha caído la careta

Cemil Bayik, en una entrevista concedida al diario Yeni Özgur Politika, elogió la voluntad del pueblo de Afrin contra la invasión turca y declaró: “El pueblo de Afrin confía solo en su única fuerza. No tienen apoyos, ni políticos ni militares de ninguna potencia internacional. Las hijas e hijos de Afrin están mostrando una resistencia heroica. Es una gran derrota para el segundo ejército de la OTAN llevar dos meses de ataques armados, sin lograr sus objetivos, mientras proclama a los cuatro vientos que Afrin sería capturada en 3 días”.

Según Bayik, el régimen de Erdogan oculta las bajas militares a la opinión pública, por lo que no habrá reacción contra la operación de Afrin.

“Están ocultando el número de soldados muertos en Afrin. De todos modos a ellos no les importa cuantos miembros de las bandas han sido asesinados. En Afrin hay una guerra en curso pero también se está desarrollando una guerra psicológica” declara Bayik.

En su entrevista, Bayik criticó duramente a Occidente cuando declara que la resistencia en Afrin reveló el verdadero rostro de los poderes internacionales. Citando al silencio de Estados Unidos, Naciones Unidas y la Unión Europea, Bayik los acusa de hipocresía y añade: “La resistencia de Afrin los ha desenmascarado”.

Bayik dijo que Moscú quemó los puentes con los kurdos. “Rusia demostró que no tienen moral en política con su postura durante la crisis de Afrin. Sin embargo, había puntos de observación rusos. Tenían su unidad, sus fuerzas allí. Pero como se vio durante la invasión de Afrin, resultó que Rusia tiene un enfoque pragmático, que no puede ser aceptado por los kurdos “, agregó Bayik.

Sobre la postura de Estados Unidos, Bayik acusó a Washington de cerrar los ojos ante la invasión y criticó las políticas de la Unión Europea.

Sobre Turquía y la política genocida de Erdogan Bayik afirmó que el reclamo de Erdogan de continuar la guerra responde a una necesidad imperiosa de supervivencia, enfatizando que la única forma de que el gobierno del AKP-MHP sobreviva es luchar contra la resistencia kurda. “El gobierno turco seguirá atacando hasta las elecciones ya que necesita esta operación para mantenerse en el poder y el único paso para mantenerse en el poder es promover una guerra en el exterior y atacó a Afrin a quien veía como más débil. Dicen que la ocupación de Afrin ha aumentado las tasas de intención de voto en los sondeos. El gobierno del AKP basa su gobierno en políticas de hostilidad hacia los kurdos. En cuanto al tiempo que durará la guerra contra Afrin, Bayik respondió que la guerra será larga. La duración de la guerra en Afrin depende únicamente de la actitud del estado turco o de la voluntad de los insurgentes para resistirlo. Estos son los factores fundamentales, pero las políticas internacionales y regionales pueden cambiar el curso de la guerra en Afrin y esto afectará a su duración. La unidad de los kurdos, la solidaridad kurda con Afrin en todos los terrenos y su lucha en esta dirección afectará a la duración de la guerra. Pero Turquía, tras Afrin dirigirá su guerra hacia todo el sistema democrático de Rojava, así que podemos concluir que la guerra será larga y debemos de afrontar dicha realidad. El fascismo del AKP-MHP continuará luchando contra el pueblo kurdo. Mientras Turquía ataca a Afrin en Bakur están sufriendo una intensa presión y hostilidad. Las prisiones están desbordadas. Erdogan continúa su política de guerra contra los kurdos, dentro y fuera del país. La única forma que tiene de sobrevivir en el poder es su política de guerra y hostilidad contra el pueblo kurdo. Es necesario decir que esta guerra se extenderá y generalizará en el próximo período y es por ello que se están realizando detenciones en masa en Turquía, arrestando a patriotas kurdos, políticos…Si no existiese una política de guerra no habría detenciones masivas en Turquía”.

A la pregunta de qué pueden hacer los kurdos y las fuerzas democráticas contra esto Cemil responde que haya un frente unido de las fuerzas democráticas en Turquía y los kurdos con la intención imperiosas de romper la trayectoria del poder fascista del AKP-MHP, a través de una alianza democrática y de lucha en común. Es necesario reconducir la energía colectiva y democrática con el pueblo kurdo para llevar a cabo la lucha contra el fascismo.

“Erdogan últimamente realiza señales de “lobo gris” para Bozkurt. Con esta señal, el MHP apoya sin fisuras a Erdogan y han realizado la síntesis turco-islámica, materializándose en la alianza AKP-MHP. Los kurdos necesitan ver este hecho. El genocidio armenio también tuvo lugar durante la desintegración del Imperio Otomano, con la intención de que el genocidio pudiera mantener en pie al Imperio. Ahora el AKP-MHP está tratando de mantenerse en pie con el genocidio kurdo y en vez de superar los obstáculos por los que pasa Turquía, pretenden superarlos basando su política en tácticas del siglo pasado. Ciertamente esto no les va a funcionar. Erdogan se convirtió en Enver Pasha y ¿cuál fue el final de Enver Pasha? El final de Erdogan no será diferente. Ni el fascismo del AKP-MHP ni sus políticas implementadas en Oriente Medio no encajan en la realidad ni la historia.

Se han sucedido manifestaciones populares masivas en Bashur (Kurdistán de Irak), Cemil Bayik considera esta actitud valiosa. Las gentes de Bashur han visto que sin la unidad del pueblo kurdo no es posible preservar los logros en Kurdistán. Los kurdos solo pueden proteger sus logros mediante el apoyo mutuo y la gente de Bashur ha visto la importancia de la unidad y la democracia entre los kurdos. ¿Sería posible que si Cizre, Nusaybin, Sirnak fuera demolidas las otras partes del Kurdistán permanecieran calladas? Efrin será destruida, los logros de Bashur serán atacados, ¿se mantendrán en silencio las otras partes del Kurdistán? El pueblo kurdo no puede mantener un enfoque de un Kurdistán en pedazos. Así con dicho enfoque, el estado turco no es solo enemigo del pueblo kurdo de Bakur sino el enemigo de todos los kurdos. El estado turco está practicando su hostilidad kurda no solo con las políticas llevadas a cabo en Bakur, sino con la actitud tomada en la crisis de Kirkuk, la ocupación de Efrin, y esta hostilidad será llevada hacia todo el Kurdistán en el futuro porque el gobierno del AKP ha dicho en reiteradas ocasiones: ‘No cometeremos el error que cometimos en el norte de Irak y en el norte de Siria’.

Bayik habla del papel de las organizaciones kurdas en Europa diciendo: “Nuestra gente en Europa siempre ha sido sensible a la lucha en Kurdistán. Siempre que ha habido ataques en el Kurdistán nuestro pueblo se ha enfrentado a un mayor número de dificultades en Europa, pero ha incrementado su resistencia. Nuestra gente en Europa está desempeñando el papel de cumplir sus responsabilidades y considerando la magnitud y consecuencia de las hostilidades, la resistencia en Europa debe ser aún más efectiva. Europa es una puerta de entrada al mundo, desde allí es posible hablar a todo el mundo. La influencia de la lucha del pueblo kurdo no solo ha recalado en Europa sino en todo el mundo, aunque varios países, entre ellos Alemania, para satisfacer a las instituciones turcas han emprendido un ataque sin precedente contra todo tipo de manifestación de nuestro pueblo. En ese sentido las fuerzas políticas deben ser sensibilizadas y las acciones en Europa debieran de ser más efectivas. Nuestra gente en Europa puede hacer esto de manera más productiva. Ellas y ellos tienen experiencia en ese sentido. En el pasado cuando el pueblo kurdo enfrentaba dificultades, nuestra gente anunciaba la voz de la resistencia al mundo con métodos de acción muy efectivos y expusieron los ataques genocidas con dichas acciones. Hoy nuestro pueblo y amigos en Europa tienen la conciencia y las instituciones para poder hacerlo. En este sentido deben estar día y noche poniendo en práctica métodos más efectivos”.

Fuente: Firat News