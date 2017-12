Sinn Fein pide investigación sobre la situación de presos políticos del HDP

El portavoz del Sinn Fein en el Parlamento Nacional de Irlanda, Sean Crow, demandó una investigación por escrito sobre la situación de los Copresidentes del HDP y resto de diputados arrestados. A las preguntas de Crow, respondió el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Simon Coveney.

Las preguntas fueron las siguientes:

¿Tiene información sobre el juicio de Selahattin Demirtas, iniciado el 7 de diciembre de 2017 y el hecho de que no se le permita participar en su propio juicio?

Teniendo en cuenta la actual situación de Turquía, en donde el presidente Erdogan califica de “terrorista” a su rival político, ¿cree que Demirtas puede tener un juicio justo?

¿Qué sabe sobre la situación del resto de miembros y parlamentarios del HDP en prisión?

¿Hay algún miembro de la embajada turca en Irlanda monitorizando este caso?

A las pregundas de Crow, el ministro Coveney respondió lo siguiente:

“Señor Crow, recordará que el anterior ministro emitió una declaración en la que expresó su profunda preocupación cuando los Copresidentes del HDP, Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş fueron arrestados en noviembre de 2016. Junto con representantes de otras embajadas, un representante nuestro en Ankara intentó asistir a la audiencia de Figen Yüksekdağ en julio y a la audiencia de Selahattin Demirtaş en diciembre, pero el intento fue frustrado. Las autoridades le ofrecieron a Demirtas tan solo un método de videoconferencia, por lo que el propio Demirtas tampoco estuvo presente ante el tribunal. A pèsar de la precaria situación de seguridad en Turquía tras el intento de golpe de estado en el 2016, el estado de derecho, la libertad de expresión y la democracia son de vital importancia. La detención de los diputados es particularmente preocupante. Reiteradamente he declarado que los procedimientos legales que incluyen la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son de obligada observación para cualquiera que se someta a un juicio en Turquía. La detención preventiva de Demirtas ya es demasiado larga y me preocupa la falta de transparencia en este caso particular. Nuestra embajada en Ankara mantiene contactos regulares con otros parlamentarios del HDP y continuará monitorizando ambos casos lo más estrechamente posible.

Mientras tanto, repito los llamamientos anteriormente dados a las autoridades turcas para que establezcan un clima de diálogo, ya que los asuntos suspendidos solo pueden resolverse por medios políticos. Turquía es un candidato para la Ünión Europea y ha prometido cumplir con los valores europeos. Las autoridades turcas deben emprender un diálogo constructivo en materia de derechos humanos y es estado de derecho, incluido el Consejo de Europa”.

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN ASISTENTE AL JUICIO EN ANKARA

Los abajo firmantes realizamos esta declaración conjunta en nombre de todos los miembros de la delegación internacional de observadores que llegaron a Ankara para observar e informar objetivamente sobre el juicio de los dos Copresidentes del HDP, Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş.

La Sra. Yüksekdağ y el Sr. Demirtaş fueron arrestados y detenidos en prisión desde el pasado noviembre de 2016. Se han presentado numerosos cargos contra ellos por presuntas actividades de “terrorismo”. Sin embargo, los detalles y la evidencia de los cargos que enfrentan solo provienen de sus actividades parlamentarias y de la responsabilidad que deben cumplir en representación de millones de votantes que los eligieron como representantes parlamentarios. Éstas incluyen: discursos en el Parlamento, discursos en mítines políticos, reuniones con partidos, declaraciones de prensa y actividades generales y legítimas de cualquier partido de la oposición.

Graciasl al riguroso liderazgo y oposición del Sr. Demirtas y la Sra. Yüksedag, el HDP ha visto ganar un impulso considerable y aumentar significativamente sus votos para llegar a convertirse en la tercera fuerza política más grande en Turquía, y el segundo mayor partido de la oposición en el Parlamento turco en el año 2015. Este histórico logro condujo a su vez a la cancelación de las elecciones generales de junio de 2015 para volver a ser repetidas en noviembre del mismo año, con un resultado no muy diferente.

Se promulgaron nuevas leyes en el Parlamento que privaron a los parlamentarios de su inmunidad parlamentaria y procedieron al arresto y detención de 13 miembros del HDP, incluidos los dos copresidentes, cuyos juicios se celebran ahora y a los que hemos asistido como observadores. De hecho, aunque la presunta evidencia presentada actualmente contra el Sr. Demirtas y la Sra. Yüksedag se refiera a las fechas entre 2011 y 2013, en nuestra opinión, es revelador que los cargos y declaraciones estén fechados dentro de los primeros cuatro meses de 2016.

Es indudable que tales acusaciones tienen una motivación política y están diseñados para silenciar la amenaza creciente de una legítima oposición. Además, también se evidencia motivación política en como se manejan los procedimientos legales que, en nuestra opinión, están lejos de parecer un juicio justo.

Nosotros, los observadores internacionales, protestamos porque se nos denegó el acceso de manera arbitraria a las audiencias y esto entra en conflicto directo con los derechos constitucionales turcos (derecho a una audiencia pública) y constituye un retrato descarado de falta de integridad judicial e independencia de la Corte Penal.

A pesar del hecho de que el Juez que preside el Juicio falló a favor de nuestro acceso a la Corte, se nos negó el acceso por parte de las oficinas policiales que nos atrincheraron mediante el uso de porras y escudos antidisturbios. La apariencia y los hechos acaecidos durante la denegación del acceso a la Corte solo pueden describirse como el de un “Estado Policial” y nos lleva a temer y cuestionar la imparcialidad de los procedimientos y mucho menos la imparcialidad de la Corte misma. La denegación de nuestro acceso estuvo basada en un requisito de última hora relacionado con la “acreditación” lo que a su vez es contrario a las leyes y procedimientos constitucionales turcos. Nuestras investigaciones han revelado que, de hecho, no existe un requisito como tal de “acreditación” y/o procedimiento para tal caso. De hecho, cuando éste fue impugnado en un tribunal abierto, la justificación del rechazo de la Corte para negarnos el acceso fue que había “preocupación en materia de seguridad”, que según nos informaron es una expresión muy común cuando se necesita justificar cualquier decisión arbitraria.

Nuestros temores por la falta de equidad e independencia judicial se intensificaron cuando descubrimos que el fiscal regional de Ankara estaba observando los procedimentos en la galería pública. Consideramos que su presencia es otro ejemplo de presión indebida ejercida sobre los jueces que presiden con miras a lograr un resultado favorable. También nos preocupamos porque observamos como los miembros del partido gobernante pudieron ingresar sin obstáculos a la Corte. Las condiciones en las que se llevan a cabo las audiencias son en nuestra opinión fuente de preocupación. Las audiencias deberían haberse desarrollado en el tribunal regional de Ankara, en cambio éstas fueron trasladadas a un Tribunal construido especialmente dentro del complejo penitenciario de alta seguridad de Sincan, cuya remota ubicación no cuenta con un acceso público adecuado. El complejo está rodeado de puertas de hierro muy altas con alambre espinado y rodeado de policías antidisturbios armados. El público se encontraba bajo constante intimidación, con la amenaza de cañones de agua y constantes grabaciones de video por parte de las oficinas de la policía.

Los principios básicos del estado de derecho requieren que no sea para la élite gobernante o las instituciones políticas las que cambien dentro de la dinámica conjetural de un país que debe dictar lo que es una ofensa o no, sino que esto se establece dentro de estatutos y constituciones. En consecuencia, aunque un supuesto acto no puede considerarse como un crimen sin un respaldo legal, es igualmente inaceptable que presuntos delitos, que de hecho están garantizados como derechos y libertades según la constitución, no puedan considerarse prueba de pertenencia a un “terror” u organización “ilegal”.

A nosotros, como delegación internacional de observadores, se nos ha negado el derecho de observar las audiencias que se han celebrado en los últimos dos días. La justicia no puede hacerse a puerta cerrada. Es necesario hacer visible que se hace justicia. Por lo tanto, consideramos que las condiciones en las que se llevaron a cabo las audiencias, nuestra denegación arbitraria de acceso a las audiencias y el desconocimiento general de los principios y normas jurídicos básicos eliminan estos procedimientos del ámbito de la imparcialidad y los sitúan firmemente en el marco del programa de motivación política juicios, sin tener en cuenta el estado de derecho. En medio de un sistema judicial roto, estamos profundamente preocupados de que no sea posible que los Copresidentes puedan tener un juicio justo.

Firmantes:

Steve Sweeney – Periodista

Corinne Morel Darleux – Secretaria Ejecutiva Nacional / Diputada Regional – Partido de la Izquierda, Francia

Jean-Christophe Sellin – Diputado regional – Partido de la izquierda, Francia

Jean-Paul Lecoq – MP Partido Comunista Francés

Sylvie Jean – Miembro del Partido Comunista Francés

Michel Laurent – Miembro del Partido Comunista Francés

Arturo Scotto – MP – Progreso y movimiento democrático

Alessio Arconzo – Asesor de Progreso y Movimiento Democrático

Tommaso Sasso – Representante de Juventud de Izquierdas Progreso y Movimiento Democrático

Yilmaz Kerimo – MP Partido Socialdemócrata Sueco / PSE

Eva-Lena Jansson – MP Partido Socialdemócrata Sueco / PSE

Mari Eifring – Diputado MP Norwegian Red Party

OBE Margaret Owen – Abogada, Directora de Widows for Peace through Democracy

Ali Has – Solicitor-Abogado, Law Society de Inglaterra y Gales / Miembro del Grupo Internacional de Derechos Humanos de Law Society

Hakan Taş – MP – Partido de la Izquierda Alemana, Die Linke

Fabio Amato – Asesor de GUE / NGL en el Parlamento Europeo

Eleonora Forenza – MEP GUE / NGL en el Parlamento Europeo

Paul Maskey – MP Sinn Fein

OBE Jennette Arnold – Asamblea de Londres, miembro del Partido Laborista – Reino Unido / PSE

Unmesh Desai – Asamblea de Londres, miembro del Partido Laborista – Reino Unido / PSE

Ali Gul Ozbek – Miembro del Partido Laborista del Reino Unido

Dennis McNulty – Representante sindical de GMB

Jonas Sjöstedt – Presidente del Partido de Izquierda de Suecia

Yasmine Posio Nilsson – MP Partido Izquierda Sueca

Lord Maurice Glassman – Cámara de los Lores del Reino Unido

Lord David Watts – Cámara de los Lores del Reino Unido

Afroditi Stampouli – MP Syriza (Grecia)

Turid Thomassen – Miembro de Solidaridad con Kurdistán Noruega

Beth Hart – Miembro de Solidaridad con Kurdistán

Fuentes: HDP Europe, ANF