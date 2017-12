El director Luis Miranda: “El aislamiento de Öcalan es inaceptable”

Luis Miranda, director costarricense de cinematografía documental, ha participado en las protestas contra el aislamiento al que tienen sometido al líder kurdo Abdullah Öcalan. Miranda posee una prolija biografía cinematográfica donde enfoca nítidamente cuestiones decoloniales en el caso de Kurdistán, Oriente Medio y América del Sur. El director del documental “Ocalan y la cuestión kurda” acudió a la manifestación ante el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) y el Consejo de Europa en Estrasburgo para denunciar que el líder de un pueblo con una población de más de 40 millones de personas no puede estar retenido bajo estas condiciones. Miranda se declara un gran admirador de Abdullah Öcalan y realizó un llamamiento para levantar el aislamiento.

ÖCALAN ES UN GRAN PENSADOR DE NUESTRO TIEMPO

Miranda declaró que tuvo la oportunidad de conocer mejor a Abdullah Öcalan durante el rodaje del documental “Öcalan y la cuestión kurda” para la cadena de televisión francoalemana ARTE. “Llegué a conocer su vida e historia política de una manera más detallada durante la realización del documental para ARTE. Me quedé impresionado. Me interesó mucho su lado político y eso es lo que quise transmitir en la película. Desde mi punto de vista, Öcalan es uno de los mejores pensadores de nuestro tiempo y sus ideas deberían ser conocidas por todo el mundo. A pesar de haber pasado mucho tiempo en prisión, sus reflexiones llegan a millones y éstos las aceptan. Lo que sucedió en Rojava es una fuente de esperanza para Oriente Medio y el resto del mundo”.

SU AISLAMIENTO ES INACEPTABLE

Las condiciones a las que el gobierno turco somete a Erdogan son preocupantes. En opinión de Miranda, Öcalan es un prisionero político, especialmente un prisionero político que es líder de 40 millones de personas fuertes y no puede ser tratado de esta manera. Su aislamiento es inaceptable.

LA POSICIÓN DE EUROPA AL RESPECTO ES DESAGRADABLE

Miranda afirmó que el silencio de los políticos europeos debido a los intereses económicos, es muy desafortunado. “Europa debe tomar medidas y proteger los derechos humanos universales. Espero que los líderes europeos se den cuenta que es posible un Oriente Medio democrático e igualitario a través de la libertad de Öcalan. Si hay estabilidad en Oriente Medio, Europa tendrá también asegurada su seguridad y estabilidad. Los que lideran la democracia en Oriente Medio son los kurdos, mientras que los políticos en Europa no se esfuerzan lo suficiente por la libertad del pueblo kurdo. Todos deberían apoyar la lucha de los kurdos por la libertad”.

UN LARGOMETRAJE SOBRE LA REVOLUCIÓN EN ROJAVA

Luis Miranda dijo que tiene un proyecto cinematográfico para explicar la lucha de los kurdos y la revolución de Rojava: “Es difícil convencer a los grandes productores de televisión para que hagan algo con respecto a los kurdos. El único canal interesado en este tema es el canal franco-alemán ARTE. Personalmente continuaré mis proyectos sobre los kurdos y sobre Öcalan en particular. El documental que realicé sobre Öcalan y los kurdos es la única película que se proyectará en Europa. Me gustaría continuar con eso, pero parece realmente difícil. Tengo un proyecto de largometraje. Quiero hacer un llamamiento a un público más amplio. Especialmente quiero presentar hoy la revolución en Rojava a los europeos que no conocen a Öcalan ni a los kurdos. Con esta película conocerían a ambos. En estos momentos me encuentro en el desarrollo del guión”.

Filmografía de Luis Miranda:

Carnaval à Salvador de Bahia (TV Movie documentary) 2015

Ocalan et la question kurde (TV Movie documentary) 2014

Walking Dead Infrared (Short) 2014

La case de l’oncle Doc (TV Series documentary) (3 episodes):

– L’épuration en Alsace (2010)

– La deuxième vie de Betty (2009)

Ricardo Aronovich, avec mes yeux de dinosaure du cinéma (Documentary) 2011

Carnets du Brésil (Documentary) 2011

Estranhas Histórias (Short) 2010

Déserteurs (Documentary) 2007