Un Comandante Peshmerga revela detalles sobre ataque a Kirkuk

El Coronel Peshmerga Osman Shahid Vahab (PUK- Unión Patriótica del Kurdistán) declaró sobre lo acontecido del 15 al 17 de Octubre en Kirkuk, sobre que los Peshmergas, bajo mandato del KDP, se retiraron sin disparar una sola bala, mientras que 105 Peshmergas fueron asesinados y 45 fueron capturados por las fuerzas de Hashd al-Shaabi* en el frente sur y suroeste de Kirkuk.

Las fuerzas kurdas establecieron el frente cuarto y quinto en el suroeste de Kirkuk contra las fuerzs de Hashd al-Shaabi. El cuarto frente estaba comandado por el PUK mientras que el quinto frente estaba comandado por el KDP. Cuando las fuerzas de Hashd al-Shaabi atacó al cuarto frente, la comandancia del KDP ordenó a las fuerzas del quinto frente que se retiraran.

Shahid Vahab se encontraba entre los Peshmergas del PUK en el quinto frente y recuerda los acontecimientos que derivaron en la caída de Kirkuk diciendo: ‘En el cuarto frente cayeron mártires 105 peshmergas, 200 de resultaron heridos y 45 fueron capturados por el enemigo, pero en el quinto frente, bajo las órdenes de Kemal Kerkuki del KDP, los peshmergas abandonaron sus posiciones sin disparar una sola bala’.

Shahid Vahab declaró que tan solo 25 de los peshmergas capturados pudieron regresar y aún no se tiene noticias de los otros 20. Al mismi tiempo acusa a la comandancia del KDP de abandonar a su suerte a sus camaradas Peshmergas en pimera línea de batalla. Destaca que si la comandancia del KDP no hubiera dado la orden de abandonar las aldeas de Tilverd, Mella Abdullah, Xirabe Rut y Mame, las fuerzas del PUK no habrían sufrido tantas bajas. Vahab responsabiliza directamente a Kemal Kerkuki de las pérdidas sufridas, ya que él impidió a los peshmergas que querían presentar batalla contra Hashc al-Shaabi que así lo hicieran. Según el plan preliminar, las fuerzas bajo el mando de Kerkuki estaban destinadas a defender la primera línea del quinto frente, que estaba formada fundamentalmente por Peshmergas del PUK.

DEJEN DE DIFAMAR A LOS PESHMERGAS DEL PUK

Vahab explica claramente que tras la retirada de los peshmergas del KDP, la primera línea del quinto frente quedó sin defensa. Esto provocó que todas las fuerzas que defendían sus posiciones tuvieran que retirarse también. ‘Lloré mientras nos retirábamos porque ese suelo había sido regado con nuestra sangre’, agregó.

Vahab hace una crítica dura a la propaganda del KDP que acusa al PUK de traición: ‘Si nuestros Peshmergas no hubieran retrocedido tras la retirada de los Peshmergas del KDP, habrían caído muertos 13.000 de los nuestros. Los Peshmergas del KDP no dispararon ni una sola bala y nosotros dimos 105 mártires. Esto muestra quiénes resistieron y quiénes no. Dejen de difamar a los Peshmergas del PUK’.

A pesar de la ira surgida entre los grupos kurdos tras la invasión de Kirkuk, Shahid Vahab pidió al KDP y al PUK que negocien y pongan fin a las tensiones entre los kurdos.

*Hashd al-Shaabî fue fundado en 2014 contra la amenaza de ISIS, en respuesta al llamado del líder chiita Sistani, con el apoyo militar de Irán y el estatus legal de Irak. El primer ministro iraquí de la época, Nuri Al Maliqi, apoyó la convocatoria y anunció que esta gente sería puesta en la nómina. Con un llamado de Sistani (conocido por sus estrechos vínculos con Irán), el apoyo militar de Teherán y la declaración de Maliqi de que recibirían sueldos, las fuerzas de Hashd al-Shaabî comenzaron a organizarse contra la amenaza de ISIS. Esta fuerza fue organizada de manera militar e Irán asumió la entrega de las armas, la formación y la financiación logística. El Comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní, Kasım Süleymani, estuvo presente en los esfuerzos de capacitación. Durante las operaciones en la provincia iraquí de Anbar, Süleymani incluso dirigió personalmente a Hashd al-Shaabî.

El grupo armado Frente Turcomano Iraquí (ITF) continúa atacando a los kurdos en territorio Sur de Kurdistán. El ITF fue fundado con el apoyo del servicio secreto turco MIT por algunos grupos turkmenos sunnies en Erbil en 1997. El grupo no opuso resistencia a los ataques del ISIS en Tel Afar y Kirkuk durante los ataques en 2014 y abandonaron el frente buscando refugio con los Peshmergas. Los miembros del ITF dirigidos por Ershad Salihi saquearon también propiedades y viviendas de Turkmenos chiitas en muchos lugares.

En agosto de 2017, durante la operación de rescate de Tel Afar, por el ejército iraquí y Hashd al-Shaabi, los miembros armados de las ITF estuvieron bajo el paraguas de Esayib al Haq, conocido por sus vínculos con Irán, resultado de la relación entre Irán y Turquía. Esayib al Haq fue liderada por Qeys El Xezali, conocido por sus vínculos con Qasem Soleimani, Comandante de las Fuerzas Qods del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica y llevaron a cabo ataques contra los kurdos en muchas áreas incluida Tuz Khurmatu, Dakuk y Kirkuk tras los ataques del 16 de Octubre.

La comunidad turcomana ha visto el referémdum celebrado en Bashur como una oportunidad para fortalecer posiciones en Irak y obtener mayores ganancias. Tras muchos años de división los turcomanos intentan avanzar en el juego político y explotar los acontecimientos que han debilitado a los kurdos. En lo relacionado al apoyo extranjero, Turquía habla a menudo de apoyar a los turcomanos en Irak, pero en realidad no lo hace tanto, especialmente tras los tratos entre Erdogan y el presidente del KRG, Massoud Barzani. Por ejemplo, Turquía ha estado beneficiándose del control por parte de las fuertzas del KDP de los pozos petrolíferos más importantes en Kirkuk, así como de las exportaciones de petróleo a través de territorio turco. Los turcos firmaron un acuerdo de 50 años con los kurdos a este respecto a pesar de las objecciones y protestas por parte de los turcomanos iraquíes.

Rojnews ha enumerado algunos de los crímenes cometidos por las ITF:

– El 18 de septiembre en Kirkuk, un convoy automovilístico de jóvenes fue disparado desde un edificio de ITC. Un joven llamado Raid Ebdulqadir Ebdurahman perdió la vida en el ataque y 5 jóvenes resultaron heridos.

– El día del referéndum, un peshmerga perdió la vida como resultado del incendio del Frente Turcomano Iraquí y otro fue herido en Tuz Khurmatu.

– Durante los ataques del 16 de octubre, fueron saqueados hogares kurdos en los barrios Askari y Cumhuri de Tuz Khurmatu que habían sido marcados de antemano.

– Según testigos, las bandas de la ITF allanaron la casa de una familia kurda en Tuz Khurmatu e intentaron violar a 3 hermanas. Pero otros grupos en Hashd al-Shaabi intervinieron y las bandas de la ITF abandonaron el intento de violación.

– Un edificio PUK fue atacado en Tuz Khurmatu. 15 peshmergas y voluntarios fueron masacrados. Según los informes, muchos de los muertos fueron decapitados.

– El miembro del PKK Hogir Baran, que vive en Dakuk, fue llevado al puente otomano y ejecutado.

– Las oficinas del Movimiento de la Sociedad Libre del Kurdistán (Tevgera Azadi) en Tuz Khurmatu, Dakûk y Kirkuk fueron incendiadas y los activos fueron insultados.

– Fueron nuevamente los miembros de la ITF quienes arrancadas las banderas de Kurdistán del sur de la Fortaleza Kirkuk y muchos otros lugares en la ciudad y las pisotearon.

– Los miembros de la ITF prendieron fuego a la estatua peshmerga en la carretera Kirkuk-Hewlêr. Los miembros de la ITC prendieron fuego al andamio alrededor de la estatua recién terminada y dañaron la estatua. Con la intervención de la policía iraquí, la estatua no cayó.

– Un monasterio histórico en el barrio Pence Elî de Kirkuk fue dañado y saqueado por la ITF, y se colocó una bandera turcomana.

– En barrios como Rehimawa, Kerama, Pence Elî y otros con una población kurda densa, se saquearon los partidos políticos y oficinas kurdas.