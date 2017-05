Duran Kalkan: tanto YPG como PKK luchan contra el fascismo

El miembro del Comité Ejecutivo del PKK, Duran Kalkan fue entrevistado por News Channel TV sobre la actual situación y los últimos acontecimientos en Turquía y Kurdistán. Resumimos la segunda parte de la entrevista.

Erdogan realizó un tour internacional en mayo para obtener apoyo a su plan de genocidio contra el pueblo kurdo, no encontrando apoyos en ninguno de los países que visitó. El caso de EEUU fue especialmente curioso cuando le recordaron a Turquía que es miembro de la OTAN y que cumple un papel especial en esta guerra. ¿Cúales son sus conclusiones al respecto?

Antes de que se produjera el referéndum subrayamos dos puntos: Si ganaba el SI, se instalaría el fascismo, la opresión y la tiranía, pero de cara al mundo exterior, Erdogan daría un giro de 180º. Esto es precisamente lo que ha sucedido. En Turquía el gobierno del AKP ha puesto en marcha todo tipo de tácticas tiránicas que incluso superan al fascismo del 12 de Septiembre y la dictadura de Saddam. En cambio, con el mundo exterior emplea una política de mendicidad, desde Rusia hasta Europa. Ese es el caso del AKP. Los medios bajo control del AKP hablan de “mensajes y advertencias”, pero tales no existen, lo que hay es regateo y mendicidad. Así trata de encubrir el fascismo, la tiranía y la política genocida que ha implementado dentro del país, para reunir apoyos. En este sentido, la suya es la lógica del comerciante perfecto. Turquía ha puesto todo lo que tiene en el mercado y está dispuesto a hacer cualquier concesión siempre y cuando consiga apoyo contra los kurdos. Erdogan dice: “No hables contra el genocidio kurdo, acepta lo que propongo y te daré todo cuanto quieras”. Esto es lo que hay tras las negociaciones con los EEUU, Rusia y China, también con Europa. Las negociaciones sobre los kurdos duran ya más de 150 años. La existencia y la lucha por la libertad del pueblo kurdo está puesta en el mercado y los estatistas han salido de compras. Los EEUU y Europa, tienen un papel importante que jugar en esto. No sabemos las concesiones que EEUU obtuvo de Turquía en su última reunión. Los EEUU necesitan a los kurdos de Rojava en su lucha contra el ISIS hacia Raqqa. Por lo tanto, podrían haber exigido a Turquía que no se oponga a esto, pero a cambio de apoyar cualquier acción de Turquía contra los kurdos en Bakur.

¿No es esto una reminiscencia del pasado, del acuerdo de Mosul-Kirkuk durante la Primera Guerra Mundial?

Si, es una negociación sobre los kurdos. Es una trampa ya que es un sistema construido sobre la obtención de beneficios mutuos de las potencias estatistas. Están jugando un juego que viene a ser: “Puedes hacer lo que quieras con el PKK, pero no hables sobre las YPG”.

En Alemania fueron prohibidas las bande ras de las YPG, YPJ, PYD, como resultado de las negociaciones de Erdogan en Europa. Tendríamos que preguntarle al gobierno alemán qué recibió Alemania a cambio. ¿Qué ganancia económica y política le proporcionó Tayyip Erdogan a los alemanes para que prohibieran las YPJ? ¡¡Entonces deben poner las banderas del ISIS en las calles de Alemania!! Por un lado afirman que están luchando contra el ISIS, pero por otro, con la negociación Incirlik o las negociaciones económicas, políticas y militares, han sacrificado la existencia y la libertad de los pueblos. Se convierten en cómplices del genocidio que lleva a cabo la administración turca, lo permiten.

Hace 5 día hubo un ataque del ISIS en Reino Unido, pero antes de producirse Turquía había mejorado sus relaciones con Reino Unido. Una mujer está a la cabeza de la política británica, y la lucha más grande que protege al pueblo británico del ISIS está llevada a cabo por mujeres kurdas. Las mismas mujeres kurdas que han visto como demolían sus hogares en Sur, Cizre y Nusaybin. ¿Qué pensará Theresa May de todo esto? Se han aliado con los que destruyen las casas y los hogares de mujeres kurdas en Cizre y Sur. Están negociando con ellos. Dicha negociación es para su propio beneficio. EEUU, Reino Unido y Alemania actúan de igual manera. Pero las comandantas de las YPJ fueron recibidos en el Palacio Élysée en Francia. ¿Qué pasó? Si el ISIS fuera aniquilado por completo mañana, ¿volverían a estar prohibido los kurdos? algunos afirman que YPG e YPJ no deberían de estar en la lista de organizaciones terroristas, pero el PKK sí. ¿Qué diferencia existe entre el PKK y las YPG? Ambas luchan contra el fascismo del ISIS. Usted no puede mantener relaciones ni establecer alianzas con el fascismo y los genocidas. Al igual que se pronunciaron contra Saddam, deberían adoptar una postura similar contra Tayyip Erdogan. No deben conciliarse con el Hitlerismo. Esa reconciliación traerá la aniquilación del pueblo kurdo. Esa no es la política correcta, basada en relaciones de beneficio mutuo. Si hoy construyes tu alianza sobre la aniquilación de otros pueblos, entonces mañana otros construirán alianzas sobre tu aniquilación. Es muy peligroso, no debe llegar a pasar. Todo el mundo debe oponerse al fascismo de Tayyip Erdogan-Devlet Bahçeli y al genocidio fascista que proyecta sobre los pueblos de Turquía, y contra el pueblo kurdo en particular. Aquellos que no se oponen hoy, serán víctimas mañana del mismo fascismo que apoyan. El ISIS realiza ataques en Europa. ¿Quién es ISIS? ¿Quién los controla? ¿Acaso Tayyip Erdogan no amenazó a Europa diciendo “puedo atacarte con el ISIS”? Europa no debe olvidar esto. Su relación con Turquía no es igual que la de antes. Existe un conflicto muy serio y están tratando de solucionar dicho conflicto sobre la base de ser anti-PKK. Deberían de abandonar esta política y dejar de negociar sobre el PKK y los kurdos.

Todo el mundo tiene puesto los ojos en Raqqa. Las Fuerzas Democráticas de Siria están avanzando hacia el fuerte del ISIS, Raqqa. ¿cómo pueden cambiar los acontecimientos en Oriente Medio con la liberación de Raqqa? ¿Qué efecto puede tener esto sobre Oriente Medio?

Podremos ver cambios muy pronto gracias a la operación que están llevando a cabo las SDF con gran éxito. Están siendo superadas los obstáculos más difíciles. Tabqa fue uno de los lugares más importantes en esta ofensiva y una vez superado la operación hacia Raqqa podrá avanzar rápidamente. Pero hay fuerzas que intentan prevenir la caída del ISIS en Raqqa. Por ejemplo el gobierno del AKP-MHP lo está haciendo. Por eso bombardearon Shengal y Rojava y antes de eso, la administración del AKP hizo que el KDP atacara Shengal. Ellos mismos atacaron Manbij para amenazar a los EEUU. Cuando fallaron allí, llevaron ataques aéreos contra Shengal y contral el cuartel general de YPG-YPJ. A pesar de esto, la operación de Raqqa sigue su curso. Es importante que las YPG y las SDF continúen la operación con éxito a pesar de los ataques continuos de Turquía.

El cerco se está estrechando en rededor del ISIS. También hay planes para eliminar de ISIS algunas ciudades y pueblos en territorio de Irak. Se entiende que EEUU apoya todo esto y puede ser más efectivo. Su influencia se puede romper, incluso llegar al colapso y esto crearía una nueva situación. Aparecerán nuevos análisis. Esto es lo que hay bajo cuerda en muchas de las conversaciones. Tayyip Erdogan está viajando por todo el mundo para no ser expulsado del tablero político en caso de que se produjese tales acontecimientos.

No está claro si las tensiones entre EEUU e Irán se harán más profundas o si surgirá una reconciliación sobre Siria tras la operación de Raqqa. Ambas opciones son posibles. Lo importante aquí es que las fuerzas democráticas desarrollan su unión más alla, usando mejor su fuerza para crear una Siria Democrática. Deben ampliar su área de influencia con su propia fuerza. Porque puede haber negociaciones y cálculos peligrosos. Se habla de algunos grupos de choque en el estado actual de Siria, pero no tienen influencia. Incluso la influencia del régimen de Assad es discutible. Irán y Rusia tienen influencia. En Siria, la única fuerza con voluntad militar y política son las SDF.

Si la operación de Raqqa tiene éxito, ¿podría la Federación Democrática de Siria alcanzar el estatus necesario para llegar a la mesa de negociaciones políticas?

La única fuerza que demuestra dicho talante en Siria es la Federación Democrática de Siria. Y después tenemos la voluntad de las potencias regionales y globales. No está claro qué negociaciones vendrán después de la liberación de Raqqa. Las Fuerzas Democráticas de Siria deben saber esto y debido a ello, deben aumentar su influencia mucho más allá. Deben fortalecer sus fuerzas especiales y entablar alianzas democráticas sobre el resto de Siria. Deben dedicar esfuerzos en crear relaciones y alianzas con fuerzas que deseen la unidad de una Siria Democrática. La propia dinámica interna de Siria debe entrar en acción, si no lo hacen, los poderes regionales y mundiales podrán organizar cualquier tipo de negociaciones sobre Siria y dividirla en nuevas alianzas. Podrían ser atacados por nuevos juegos e intereses. La lucha contra el ISIS continúa y continuará. No podemos esperar que las potencias actuales creen alianzas fácilmente, de hecho si hubiera sido tan fácil llegar a acuerdos, ya lo habrían hecho. Sus intereses no son tan superpuestos como conflictivos y esto supone una ventaja para las Fuerzas Democráticas de Siria. En este sentido es importante que por un lado desarrollen la lucha contra el ISIS de forma contundente y por el otro que trabajen en el ámbito de la política y la sociedad para crear una Siria Democrática y tratar de activar la dinámica interna. No son tan fuertes las potencias internacionales que intervienen en Siria, no nos llevemos a engaños solo porque dispongan de grandes fuerzas militares. Es difícil para ellos crear una unidad para Siria, porque no pueden encontrar una solución para Oriente Medio. La solución vendrá a través de la dinámica local y de las Fuerzas Democráticas de Siria en particular.

Fuente Firat News

Traducido por Newrozeke