No vamos a dejar que los hombres escriban nuestras propias historias

Leonor Machado fue entrevistada por el medio kurdo Gazete Sujin.

La periodista Leonor Machado expresa: “Los principales medios de comunicación trabajan para cegar a la gente” y enfatizó sobre la importancia de los medios alternativos. Leonor hace un llamamiento a las mujeres periodistas: “No queremos que un hombre escriba sobre nuestras propias historias. Tenemos que hacer noticias sobre todo lo que nos afecta, noticias sobre nosotras mismas”.

Leonor trabaja en el medio Guilhotina, un medio alternativo que edita en portugués. Gazete Sujin realizó una amplia entrevista a Leonor sobre la vida y la lucha de las mujeres en Portugal y sobre los medios alternativos. Leonor cuenta que Guilhotina no tiene una oficina central ni una sucursal y que están organizadas tanto en Portugal como en el estado español. Se comunican entre sí a través de videoconferencia.

¿A qué tipo de problemas hacen frente las mujeres en Portugal?

En Portugal tenemos problemas relacionados con los valores tradicionales y religiosos que dominan fuertemente la vida social. Hay que añadir a esto que hubo una dictadura que finalizó en los años 70. Esta dictadura dejó una huella que hace más dura la vida de las mujeres. En estos momentos, la violencia de género está muy extendida y los hombres no son juzgados por sus acciones violentas contra las mujeres. Cuando acuden a los tribunales como acusados, no son registrados oficialmente y pueden ser liberados con tan solo pagar una multa. Existen algunas asociaciones que trabajan en apoyo a las mujeres, pero pertenecen a estructuras institucionales por lo tanto actúan de manera muy lenta cuando lo necesitamos.

Háblenos sobre la lucha de la mujer. ¿Qué clase de lucha desarrollan las mujeres en Portugal?

En Portugal, la lucha de las mujeres continuó durante un tiempo. Sin embargo, hoy en día, la gente piensa que no tenemos los problemas de antes, que no hay lucha a la que enfrentar y esto hay que cuestionarlo. Los roles de género todavía siguen siendo tan fuertes en la educación infantil que hay una brecha enorme entre las posiciones de hombres y mujeres en la sociedad. La violencia contra la mujer continúa de muchas formas.

¿Siguen activas las organizaciones e instituciones de mujeres?

En Portugal, antes de la Revolución de 1974 había organizaciones de mujeres fuertes que creían en el cambio del rol de la mujer en la sociedad. En aquellos tiempos la opresión sobre la mujer era muy fuerte, pero la gente estaba decidida a luchar y creían firmemente que hombres y mujeres contribuirían a cambiar el status quo. En aquellos tiempos las organizaciones eran más independientes y atraían a mucha gente a unirse a ellas. Tuvieron mucho efecto, al igual que lo hizo la revolución, pero hubo muchos fallos. En 1975 hicimos una revolución contra quienes intentaron preservar el status quo, pero muchos de los logros alcanzados durante el proceso revolucionario, como la ocupación de tierras, la expropiación, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y el derecho a la vivienda, fueron bloqueados después.

¿Cuáles son los obstáculos que podrían impedir la revitalización de esas organizaciones?

Tenemos una ilusión acerca del concepto de “libertad”, al igual que de “democracia”. Algunas mujeres sienten la necesidad de tener más derechos, pero ¿cómo podemos alcanzar nuestros derechos sin organizarnos? Muchas mujeres se conforman con la situación actual porque sienten que no hay ninguna organización real que sea formada exclusivamente por mujeres. Si las mujeres quieren luchar dentro de alguna otra organización, su sentido de pertenencia y contribución a la misma no es tan fuerte. Creo que las mujeres no se comportan de la misma manera y que son oprimidas en muchos niveles por el patriarcado. Sin embargo, como mujeres, será difícil que podamos luchar juntas si no nos organizamos de manera independiente y con una fuerte cohesión.

¿Cuál es la situación de las organizaciones existentes?

Existen muchas organizaciones de mujeres que están abiertas a todas las mujeres, pero en dichas organizaciones están ligadas fuertemente a los partidos políticos. Esta realidad influye tanto en como las mujeres pueden o no participar en el cambio. Por poner un ejemplo práctico: hay partidos de derecha que utilizan estrategias parecidas a las de izquierda. Colocaron a mujeres en consejos municipales y en el parlamento, pero este partido todavía realiza recomendaciones que van contra los derechos de las mujeres. Uno de ellos es un partido cuyo líder es una mujer y ese partido está contra el derecho al aborto. La izquierda liberal tiene actualmente cierta perspectiva, pero mientras defienden la pornografía y la prostitución, parece como si estuvieran utilizando a las mujeres estratégicamente. Las mujeres siguen siendo objeto de abuso y el gobierno sigue limpiando el registro de los abusadores. (Véase la noticia en tinyurl.com/lx4huov)

¿Nos podrías decir si hay medios alternativos en tu país?

Hay medios y canales alternativos en Portugal, pero son pocos. Uno de ellos es el sitio donde yo trabajo, otro es un periódico, un portal anarquista en Internet y un sitio que puede ser visitado desde cualquier lugar del mundo.

¿Por qué elegiste trabajar en un medio alternativo?

Es una buena pregunta. Porque los principales medios de comunicación trabajan para cegar al pueblo. Necesitamos una emisora que sea más crítica y provea de información sobre lo que pasa realmente en este país. Los políticos y los medios tratan de engañarnos. En lugar de ser absorbidos por ellos, tenemos que crear alternativas y crear nuestros propios medios de comunicación. Los medios oficiales buscan el beneficio político y del capitalismo, están controlados por corporaciones financieras.

¿Y qué hay de ser una mujer en un medio alternativo?

Durante mucho tiempo fui la única mujer trabajando en mi sitio. Realicé llamadas a la participación de las mujeres porque me sentía sola. El tipo de lenguaje utilizado en los medios es importante porque los hombres escriben con un lenguaje masculino y necesitamos comenzar a debatir esto. Otra cosa importante de ser parte de los medios de comunicación alternativos en Portugal: es que al mirar las cosas desde allí, es fácil criticar al gobierno turco, pero no crean autocrítica sobre su propio gobierno, y nada se dice sobre Portugal. Por eso es importante estar en un colectivo de medios alternativos.

¿Con qué mundo sueñas?

Me gustaría vivir en un mundo sin discriminación de género. Esta es la causa por la que no cambia el comportamiento de la gente. Puede que la gente no me respete simplemente porque no soy un hombre. Este tipo de discriminación ocurre.

Como periodista, ¿te gustaría decir algo a las mujeres periodistas de otros países? ¿Cúal es tu mensaje para ellas?

Muchas historias nuevas están relacionadas con las mujeres. Como mujeres, debemos ser las únicas que escribamos sobre dichas historias y sobre nuestras ideas y opiniones. Necesitamos representarnos a nosotras mismas. No dejaremos que un hombre escriba sobre nosotras, sobre lo que nos pasa. Ellos no han pasado lo que nosotras hemos pasado, por lo tanto no pueden saber lo que sentimos. No dejemos que los hombres cuenten nuestras propias historias. Necesitamos hacer noticias sobre nuestros intereses, sobre nosotras mismas.

Podeís seguir a Guilhotina en guilhotina.info, en Facebook y Twitter.