FINALIZA LA HUELGA DE HAMBRE DE L@S PRISIONER@S POLÍTIC@S EN TURQUÍA EN SU 64 DÍA

En nombre de los prisioneros políticos del PKK y PJAK, Deniz Kaya anunció que dan por finalizada la huelga de hambre masiva, que llevaban a cabo en diferentes cárceles turcas y que se inició en Sakran el día 15 de Febrero, tras la llamada del la Co-presidencia del Consejo Ejecutivo del KCK (Unión de Comunicades del Kurdistán).

Deniz Kaya declaró: “Saludamos a nuestro pueblo, a todos los círculos democráticos y a cada personas que actuó con sensibilidad y dió apoyo a nuestra resistencia. Por la presente declaramos que nuestra resistencia continuará a través de grandes acciones mientras que la sucia coalición entre AKP y MHP continúe sometiendo a nuestro pueblo a través de políticas genocidas y violando los derechos de los presos así como continúe el aislamiento al que está sometido nuestro líder Abdullah Öcalan. Damos por finalizada nuestra huelga contínua e indefinida huelga de hambre, en su día 64 en Sakran, bajo la llamada de la Presidencia del KCK. Saludamos a nuestr@s camaradas presos que tomaron parte en esta acción de resistencia y reiteramos nuestro respecto y gratitud a nuestro pueblo”.

Las declaraciones del Consejo Ejecutivo del KCK dicen lo siguiente:

“Con esta acción, los presos han fortalecido la lucha democrática contra el fascismo del AKP-MHP, no dejándonos más alternativa que continuar con la resistencia. Tenemos confianza en que estaremos pendientes de la evolución de los problemas y que esta lucha tendrá continuación a través de otros caminos y métodos, les pedimos que cesen esta huelga de hambre indefinida e irreversible. Las demandas y la resistencia de nuestros presos se han convertido en las demandas de nuestro Movimiento por la Libertad, de las personas y la opinión pública. Nuestra responsabilidad pasa por poner fin a las presiones en Imrali y la situación en todas las cárceles será tratada de manera más sensible a partir de ahora. Haremos el esfuerzo necesario para lograr este objetivo. Por esto mismo una vez que se encuentran en el umbral de la muerte, les pedimos que cese de inmediato esta huelga. En caso de que no se produzca una evolución favorable en las cuestiones señaladas, corresponderá tomar las decisiones oportunas a la comunidad de prisioner@s polític@s para actuar demanera más organizada y planificada en el futuro. Sobre esta base saludamos su acción y les pedimos que den por finalizada la huelga de hambre con la confianza de que ya han alcanzado su objetivo”.