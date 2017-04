187 PRES@S EN HUELGA DE HAMBRE EN LAS CÁRCELES TURCAS

EMERGENCIA EN LAS CÁRCELES TURCAS: 187 PRISIONER@S POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE ESTÁN EN SITUACIÓN CRÍTICA

El 15 de Febrero de 2017, prisioner@s políticos kurd@s y turc@s iniciaron una huelga de hambre indefinida e irreversible con el objetivo de denunciar la políticas violentas y represivas que ha implementado el gobierno del AKP en Turquía, con el fin de eliminar cualquier tipo de oposición a su proyecto fascista y autoritario.

Las violaciones de los derechos fundamentales de l@s pres@s en el interior de las prisiones de Turquía, han aumentado considerablemente tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Las cárceles se han convertido en centros de tortura sistemática, con el único objetivo de romper la resistencia y la voluntad de l@s prisioner@s. La huelga de hambre indefinida e irreversible comenzó en Sakran, Sincan, Edirne y Van, a las que se han ido añadiendo pres@s de cárceles distantes para denunciar las condiciones de aislamiento y tortura a las que son sometidos, además de poner en evidencia la situación de aislamiento sin precedentes del líder kurdo Abdullah Öcalan.

Mediante esta huelga de hambre l@s pres@s, conscientes de su acción como una herramienta de lucha, dicen NO a la trampa mortal a la que el sistema somete al pueblo kurdo y a la ciudadanía democrática que el próximo día 16 de abril será sometida a un referéndum para dar poder ilimitado a Erdogan y convertir a Turquía en el Estado de “un solo hombre y una sola nación”. Oponerse a dicho proyecto en Turquía ha significado que miles de personas hayan sido despedidas, represión masiva en las universidades y el encarcelamiento sin precedentes de centenares de dirigentes y representantes políticos. Recordamos también las masacres cometidas contra la población civil kurda, durante los interminables toques de queda y bombardeos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad turcas.

Hoy se cumplen 57 días de huelga y la salud de l@s prisioner@s políticos se encuentra en un punto de no retorno. Ni las autoridades carcelarias ni el gobierno han mostrado el mínimo interés por revertir tal situación sino todo lo contrario, han demostrado un sentido de irresponsabilidad política y han instaurado un régimen sustentado en el miedo y las represalias.

Es de reseñar que una vez más los medios de comunicación occidentales no se hagan eco de esta grave situación. Desde los movimientos sociales e internacionalistas exigimos a los gobiernos occidentales que tomen acción urgente y que presionen al gobierno de Erdogan para que cese el hostigamiento y la violencia sobre la ciudadanía kurda y turca que ha apostado por el régimen de la paz.

Exigimos que se respeten los derechos de l@s pres@s en las cárceles de Turquía y que se pongan en funcionamiento de manera inmediata los mecanismos internacionales para la prevención de la tortura. 187 presos en huelga de hambre de los cuales 37 son mujeres, iniciaron una huelga de hambre para restaurar las condiciones democráticas en un país que se encuentra a la deriva fascista.

Digamos NO a la impunidad!!!, No a los crímenes contra la humanidad del gobierno de Erdogan!!! No al fascismo!!!

Viva la resistencia de los prisioneros políticos en las cárceles de Turquía!!!

Herri Kurduarekin Elkartasun Ekimema

LARRIALDI EGOERA TURKIAKO KARTZELETAN: GOSE GREBAN DAUDEN 187 PRESO POLITIKO EGOERA KRITIKOAN AURKITZEN DIRA

2017ko otsailaren 15ean, preso politiko kurdu eta turkiarrak gose greba mugagabe eta itzulezina hasi zuten AKPren gobernuak Turkian beraien proiektu faxista eta autoritariotik at dagoen oposizio guztiari ezarritako politika bortitz eta errepresiboak salatu asmoz. Turkian, presoen oinarrizko eskubideen urraketak goraka nabarmena egin du 2016ko uztailaren 15eko estatu golpetik. Kartzelak presoen borondate eta erresistentziarekin apurtzea helburu duten tortura sistematikoko zentro bilakatu dira.

Gose greba mugagabe eta itzulezina Sakran, Sincan, Edirne eta Vanen hasi eta beste kartzeletara hedatzen joan zen, isolamendua eta torturak salatu eta Abdullah Öcalan lider kurduaren aurrekaririk gabeko isolamendu egoera nabarmentzeko. Gose grebaren bitartez, EZETZ esaten diote apirilaren 16an gauzatuko den erreferendumari, herri kurdua eta jendarte demokratikoa zapaltzen duen azpijoko zital honi. Erreferendum honen bitartez, Erdoganek botere mugagabea eskuratu eta Turkia “gizon baten eta nazio bakar baten” estatu bihurtu nahi du.

Turkian proiektu honen aurka agertzeak, kaleratzeak, unibertsitateetan errepresio bortitza eta ordezkari eta zuzendari politikoen aurrekaririk gabeko atxiloketak ekarri ditu. Ezin ditugu ahaztu, turkiar segurtasun indarrek jendarte kurduaren aurka egindako sarraskiak, etxeratze-aginduak eta bonbardaketak.

Gaur 57 egun betetzen dira gose greban daudenetik eta preso politikoen osasuna itzulezina den egoeran aurkitzen da. Ez espetxe agintariek ezta gobernuak ere ez dute inolako interesik erakutsi egoerari aurre egiteko. Honen ordez, ardura falta politikoa erakutsi eta beldur eta errepresalietan oinarritzen den erregimen bat ezarri dute.

Azpimarratu behar dugu, beste behin ere mendebaldeko komunikabideek ez dutela egoeraren larritasuna jakitera eman. Mugimendu sozial eta internazionalistetatik mendebaldeko gobernuei neurriak har ditzaten eskatzen dugu eta Erdoganen gobernua jendarte turkiar eta kurduaren aurka egiten ari den jazarpen eta biolentzia behin betiko uztera behartu dezan bultzatzea eskatzen dugu. Turkiar kartzeletako presoen eskubideak errespetatuak izan daitezen eta torturaren aurkako nazioarteko prebentzio mekanismoak martxan jar daitezen exijitzen dugu.

Gora Turkiako preso politikoen borroka!!!!

Herri Kurduarekin Elkartasun Ekimena