ESTATU TURKIAREN ERREPRESIOAREN AURKA #StopErdogan

Herri kurduarekin eta Turkiako ezkerrarekin elkartasun kanpaina eta Turkian aldaketa konstituzionalaren ezezkoaren alde

Turkia aurkitzen den errepresio egoera politiko eta sozial larriaren aurrean eta AKP-ko gobernuak partidu politiko zein antolakunde sozialen edota honen biraketa autoritario eta gerrazaleen kontra dauden indibidualitate zibilen kontra erabiltzen dituen praktika antidemokratikoen aurrean, informazio eta elkartasun kanpaina hau sustatu nahi dugu diktadura ezkutu honen biktimekin batera, eta Erdoganen erregimena herri kurduaren eta Turkiako ezkerraren kontrako gerraren aurka.“Insan Haklari Dernegi” giza eskubideen elkarteak “Anatoliako ekialdean eta hego-ekialdean giza eskubideen bortxaketen txostenean” Anatoliako hego-ekialdean biolentziaren handiagotzea nabarmentzen du 2015-eko uztailetik, AKP-k 2015ean (1) gehiengo absolutua galtzearekin eta eskualde horretan mugimendu zibilen handiagotzearekin kointziditu zuelarik. Biolentzia eta errepresio handiagotze hau gogortu egin da 2016-ko uztailak 15eko Estatu kolpe saiakeraren ostean, 7 hilabete bete dituen salbuespen egoerak legalki babestuta eta Giza eskubideen bortxaketak bermatzen dituenak (kartzelaratzeak, atxiloketa masiboak, torturak, erailketak, desagerketak, zibilenganako tratu txarrak) herrialdea zalantza politiko eta sozialean mantenduz.Txostenean agertzen diren 2016ko datuen arabera, elkarteak 1.757 zibil erail eta 2.096 zauritu larri, eta 8.564 zibilen atxiloketa, horietatik 190 adingabeko erregistratu ditu. Estatu kolpearen ostean gertatutako atxiloketak Salbuespen Egoerari lotuta daude. Honek hilabete osoko atxiloketak bermatzen ditu, atxiloketaren arrazoirik eman edo familia eta abokatuak jakinarazi beharrik gabe. Halaber, 647 tortura kasu, 1.103 giza eskubide bortxaketa espetxeetan eta gutxienez milioi erdi pertsona haien etxeak hustera behartuak izan dira Anatoliako hego-ekialdeko auzo eta herri ezberdinetan agindutako etxeratzeak direla eta (2).

Estatu kolpe saiakera aitzakitzat hartuz, gobernuak garbiketa masiboak burutu egin ditu Erdoganen gobernuaren ideologia eta praktika politikoen kontra daudenen kontra. Honen emaitza administrazio publikotik 130.000 funtzionario eta langileen kanporaketa izan da (3), nortzuk langabezian geratu dira eta epaituak izatera zain dauden. Garbiketa hauek hezkuntza sistema kolpatu dute bereziki, 5.000 irakasle eta akademiko kanporatuak izan direlarik, eta pasaporteak kendu dizkiotelarik. Prentsa askatasuna sistematikoki erasotua izaten hari da eta 140 kazetari espetxeratu eta dozenaka egunkari itxi dituztelarik.Errepresio hau HDP (Herrien Partido Demokratikoa), parlamentuko oposizio politikoaren kontra zuzendua izan da, herrialdearen sistema demokratikoa hautsiz. Gutxienez, 3.000 HDP-ko kide eta kargu politiko atxilotuak izan dira, eta milaka jarraitzaile atxilotuak eta epaituak izan dira (4). 3.000 horietatik, 80 pertsona baino gehiago udalerrietako ko-alkateak dira eta 12 parlamentari. Horiek guztiak herriak hautatutako karguak hauteskude demokratikoen bidez. Parlamentari hauek immunitate parlamentarioa galdu zuten 2016ko irailak 22an sententzia antikonstituzional bati esker. Honekin batera, partiduaren 2 lehendakarien, Selahati Demirtas (5 hilabete) eta Figen Yüksekovaren (10 hilabete) espetxeratzeak salatu nahi ditugu. Gainera, Yoüksecovari bere kargua ezeztatu egin zaio “propaganda terrorista” argudiatuz, sentetzia antikonstituzional eta antidemokratiko baten ostean (5).HDP partiduaren kontrako errepresio hau ez da ezustekoa, hauek aldaketa konstituzionalaren aldaketaren kontra joango zirela adierazi baitzuten. Aldaketa delako hau Turkiako sistema parlamentarioa sistema presidentzialista batean bihurtuko du. Bozketa hurrengo apirilak 16an izango da. Aldaketa konstituzional honek sistema demokratikoaren txikitzea ekartzen du, errepublikaren lehendakariari botere handia emanik, lehen ministroaren figura desagertaraziz eta presidente orde batez edo batzutaz ordezkatuz. Lehendakariak bereganatuko dituen botereen artean, botere ejekutiboaren kontrola, minitroak izendatu edo baliogabetzea, dekretuen promulgaketa, salbuespen egoerak deklaratzeko askatasuna, partidu politikoa lideratzeko posibilitatea, parlamentua suspenditzeko boterea eta tribunal konstituzionalaren, Estatuaren justizia organo nagusienaren, heren bat izendatzeko boterea daude. Gainera, elkarte judizialek kontseilu gorenarako kideak izendatzeko ahalmena galduko dute. Horrela, Erdogan, Turkiako Errepublikako lehendakariak, 12 urte buruan egon ostean (lehenengo lehen ministro bezala eta 2014tik aurrera Errepublikako presindente bezala), 10 urte gehiago egon ahal izango du 2019tik aurrera, noiz gaurko agintaldia amaituko duen.

Erreferendumaren Ezetzaren kanpaina publikoak basatiki erasotuak izan dira, aldaketa konstituzionalaren kontrako aktibista eta ordezkari politikoek jasan duten errepresioa ikusita. Antolakundeek hurrengo apirilak 16-ko erreferendumaren bozketaren manipulazioaren beldur dira. Hori dela eta, HDP-k deialdi internazional bat egiten du behatzaile internazional izan nahi duten abokatu, aktibista, politikari zein pertsona indibidual guztiak gonbidatzeko eta horrela bozketaren transparentzia bermatzeko (6).Hau dela eta:

-Turkiako preso politiko guztien askatasuna eskatzen dugu, Giza Eskubideenganako errespetua eta turtura sistematikoen amaiera, halaber, presoen dispertsioaren amaiera.

-Lanetik kanporatutako pertsona guztiak berriz onartzea eskatzen dugu eta batzorde internazional batek bidezko epaiketa inpartzialak bermatzea.

-Publikoki adierazten dugu demokrazia eta estatu turkoaren barruko nazio desberdinen arteko bakearen alde dauden antolakundeekiko elkartasuna (HDP,BDP,TJA,DTK).-Publikoki adierazten dugu aldaketa konstituzionalerako erreferendumaren kontrako kanpainarekiko elkartasuna, honen baiestapena gaurko erregimen autoritarioa diktadura oso batean bilakatuko lukeelako.

Horrela, Espainar Estatuko gobernuari halaber partidu politiko eta antolakunde guztiei turkiako gobernuarekin erlazio diplomatiko zein komertzialen amaierari ailegatzea eta AKP-ren, MHP partidu ultranazionalistarekin laguntzaz, politika erreprezibo eta antidemokratikoak publikoki salatzea eskatzen diegu. Europa hipokrita honek demokraziaz hitz egiten jarraitzen bait du baina praktika diktatorialak dituzten gobernuak onartu eta babestu egiten dituzte denbora berean, haien muga eta negozioak bermatzeko.

Antolakunde, kolektibo eta indibidualidade guztientzako deialdi hau egiten dugu Herri Kurduarekin eta turkiako ezkerrarekin elkartasuna erakutzi dezaten, birada autoritarioaren eta Turkiar Estatuan gertatzen diren eta noren gaizkide Europar Batasuna den giza eskubideen bortxaketa sistematikoen aurka informazioa zabalduz. Bertan, EB-k, hitzarmen komertzialen eta mugen itxieraren ondorioz, gerratik ihes egin nahi duten milaka errefuxiatu herri arriskutsu horretan geratzera behartu ditu. Kapitalismoaren eta autoritarismoaren kontrako erresistentzia global bat sustatuz.

Gora herrien borroka! Gora elkartasun internazionalista!

Documentuaren erreferentziak:

(1) – Direlako hauteskundeak baliogabetuak izan ziren partiduen arteko ezintasuna akordio batera heltzeko, horrela hauteskundeak errepikatuz 2015eko azoaroak 1ean.

(2) – Etxeratze aginduak Anatoliako hego-ekialdean. https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2016/01/01/toques-de-queda-operaciones-militares-yresistencia-el-este-de-turquia-bajo-asedio-ante-la-rebelion-de-la-juventud-kurda/

[3] – AKP Government Widens Purges in Universities by Decree Laws.pdf

[4] – The ongoing unlawful state practices against the HDP.pdf

[5] – Revocation of HDP Co-chair Ms. Yüksekdağ’s parliamentary membership is unacceptable.pdf [6] – HDP – Invitation for Observing the Referendum.pd-

Hunger Strike Prision 2017 (Spanish Version) by KNK (Kurdish National Congres) – Turkey Report by International Amnesty https://www.amnesty.org/en/countries/europeand-central-asia/turkey/report-turkey/

Campaña de solidaridad con el pueblo kurdo y la izquierda turca y por un NO al referéndum de cambio Constitucional en Turquía

Debido al alarmante estado de represión política y social en el que se encuentra el Estado turco y a las repetidas prácticas antidemocráticas que está imponiendo el gobierno del AKP contra partidos políticos, organizaciones sociales e individualidades civiles que se oponen al viraje autoritario y belicoso de su gobierno, deseamos lanzar una campaña de información y solidaridad con las victimas de esta dictadura encubierta y contra la guerra que está llevando el regimen de Erdogan contra el pueblo kurdo y la izquierda turca.

El “Informe sobre violación de Derechos Humanos en la región este y sudeste de Anatolia” redactado por la Asoc. de Derechos Humanos (Insan Haklari Dernegi) resalta la creciente escalada de violencia en el sudeste de Anatolia desde julio del 2015, que coincide con la perdida de la mayoría absoluta del partido AKP en las elecciones de junio del 2015 [1] y con el aumento de actividad de los movimientos civiles en la región. Dicha escalada de violencia y represión ha sido recrudecida desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio del 2016, sostenida legalmente por un estado de excepción que cumple ya 7 meses de duración y que facilita la sistemática violación de los Derechos Humanos (encarcelamientos, arrestos masivos, torturas, asesinatos, desapariciones, maltratos de civiles) manteniendo al país en una incertidumbre política y social.

Según los datos del informe en el pasado año 2016 la asociación ha registrado 1.757 civiles muertos y 2.096 heridos graves, 8.574 casos de civiles arrestados de los cuales 190 eran menores de edad. Los arrestos producidos tras el golpe de estado están sujetos al Estado de Emergencia el cual permite las detenciones de hasta 1 mes de duración, sin la obligación de comunicar al detenido los motivos de su arresto y sin la obligación de comunicar a sus familiares y abogados el lugar de su encierro. Así mismo se han registrado 647 casos de tortura y maltrato, 1.103 violaciones de derechos humanos en las prisiones y al menos medio millón de personas han sido victimas de desplazamientos forzosos debido a los toques de queda proclamados en barrios y pueblos del sudeste de Anatolia [2].

Con la excusa del fallido golpe de estado el aparato represivo gubernamental ha llevado a cabo masivas purgas contra todos aquellos que se oponen a la ideología y práctica política del gobierno de Erdogan. El resultado ha sido la expulsión de 130.000 funcionarios y personal de la administración pública [3], los cuales no sólo han quedado en paro sino que se enfrenta a juicios penales por supuesta complicidad con el golpe de estado. Estas purgas han afectado de manera especialmente dura al sistema educativo con la expulsión de 5.000 profesores y académicos, a los cuales además se les ha retirado el pasaporte. La libre expresión de la prensa también está siendo atacada sistemáticamente con el encarcelamiento de más de 140 periodista y el cierre de varias decenas de medios.

La represión ha sido descaradamente dirigida a la oposición política parlamentaria representada por el partido HDP (Partido Democrático de los Pueblos) con graves consecuencias para el sistema democrático del país. Más 3.000 miembros y cargos políticos del HDP han sido encarcelados, a los que hay que añadir miles de detenidos y procesados por ser simpatizantes [4]. De los 3.000 encarcelados, más de 80 personas son co-alcaldes de los distintos municipios y 12 son parlamentarios, todos ellos cargos elegidos por el pueblo a

través del sistema de elecciones democráticas. A éstos últimos se les retiró la inmunidad parlamentaria propia de su cargo, a través de una sentencia claramente anti-constitucional de la Corte de Casación el pasado 22 de septiembre del 2016. Denunciamos también el encarcelamiento de los 2 co-presidentes del Partido, Selahati Demirtas (5 meses de prisión) y Figen Yüksekova (10 meses de prisión) ambos cabezas de partido, además a la copresidenta se le ha revocado de su cargo parlamentario alegando supuesta “propaganda terrorista”, una sentencia claramente anticonstitucional y antidemocrática [5].

Dicha represión al partido HDP no es casual ni arbitraria, puesto que el partido declaró su intención de hacer campaña por el NO al cambio constitucional, que transformaría el sistema parlamentario turco en un sistema presidencialista y que será sometido a votación el próximo 16 de abril en un referendum. Este cambio constitucional trae consigo un detrimento del sistema democrático, dándo amplios poderes al Presidente de la República, haciendo desaparecer la figura de Primer Ministro y sustituyéndola por uno o varios Vicepresidentes. Entre los poderes que alcanzaría el presidente estarían el de tener el poder ejecutivo en sus manos, nombrar y revocar ministros, promulgar decretos, declarar el estado de emergencia, tener la posibilidad de liderar un partido político, el poder de suspender unilateralmente al Parlamento electo y el derecho a elegir un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional, máximo organo de justicia del Estado. Además las asociaciones judiciales perderían la potestad de elegir a parte de lo miembros del Consejo Supremo. Así mismo Erdogan, actual presidente de la República turca, tras 12 años en el poder (primero como primer ministro y desde 2014 como presidente de la República), podría mantenerse en el poder un máximo de 10 años más contando a partir de su fin de mandato en 2019.

La campaña pública por el NO al referendum ha sido brutalmente atacada como vemos con la represión sufrida por activistas y representantes políticos opuestos al cambio constitucional. Las organizaciones temen una manipulación de las votaciones en el referendum que se celebrará el próximo 16 de abril por lo que el HDP hace un llamamiento a abogados, activistas, políticos e individualidades que deseen participar como observadores internacionales para asegurar la transparencia de la votación. [6]

Por todo lo antes expuesto:

Exijimos la libertad de los presos políticos en Turquía, el respeto de los Derechos Humanos, el fin de las torturas sistemáticas a personas presas así como el fin de la dispersión de presos.

Exijimos la readmisión de todas las personas expulsadas de sus puestos de trabajo y que una comisión internacional asegure juicios imparciales y justos.

Declaramos publicamente nuestro apoyo a las organizaciones que están a favor de la democracia y la paz entre naciones dentro del estado turco (HDP, BDP, TJA, DTK)

Declaramos publicamente nuestro apoyo a la campaña por el NO al referendum del cambio consitucional, puesto que su aprobación convertiría el actual regimen autoritario en una dictadura de facto.

Así mismo exijimos que hasta que no haya cambios de mejora en el sistema democrático y cese la brutal violencia contra la oposición en Turquía, el gobierno del Estado Español así como todos los partidos politicos y organizaciones pongan fin a las relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno turco y expresen públicamente su rechazo a las políticas represivas y anti-democráticas que están realizando el partido conservador AKP con la ayuda del partido ultranacionalista MHP, pues esta hipócrita Europa se le llena la boca hablando de democracia cuando consienten y apoyan a gobiernos que tienen prácticas claramente dictatoriales con tal de guardar sus fronteras y continuar con sus lucrativos negocios mercantiles, como es el caso del regimen de Erdogan en Turquía.

Llamamos a todas las organizaciones, colectivos e individualidades a que se solidaricen con el pueblo kurdo y la izquierda turca, difundiendo contra la deriva autoritaria y las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos que se están perpetrando en el estado turco y de las que está siendo complice la UE a través de tratados comerciales y con el cierre de fronteras que dejan en un país peligroso y hostil a miles de refugiados que huyen de la guerra y la miseria. Por una resistencia global contra el autoritarismo y el capitalismo.

¡Viva la Resistencia de los Pueblos! ¡Viva la solidaridad Internacionalista!

Referencias del documento:

[1] – Dichas elecciones fueron anuladas debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los partidos políticos para formar gobierno, repitiéndose las elecciones generales el 1 de noviembre del 2015.

[2] – Toques de queda en el sudeste de Anatolia https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2016/01/01/toques-de-queda-operacionesmilitares-y-resistencia-el-este-de-turquia-bajo-asedio-ante-la-rebelion-de-la-juventud-kurda/

[3] – AKP Government Widens Purges in Universities by Decree Laws.pdf [4] – The ongoing unlawful state practices against the HDP.pdf [5] – Revocation of HDP Co-chair Ms. Yüksekdağ’s parliamentary membership is unacceptable.pdf [6] – HDP – Invitation for Observing the Referendum.pdf

Documentación complementaria:

– Hunger Strike Prision 2017 (Spanish Version) by KNK (Kurdish National Congres) – Turkey Report by International Amnesty https://www.amnesty.org/en/countries/europeand-central-asia/turkey/report-turkey/