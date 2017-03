DETENIDO UN MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN DE EUSKAL HERRIA EN KURDISTAN

En estos días, se encuentra en Kurdistán Norte (bajo administración turca) una delegación de Euskal Herria, formada por personas del ámbito internacionalista y la solidaridad con Kurdistán. Uno de los objetivos de la Delegación ha sido participar en las celebraciones del Newroz, nuevo año kurdo, símbolo ancestral de la resistencia contra la tiranía. Otro de los objetivos es ser testigos de las masacres que el estado turco está llevando a cabo contra el pueblo kurdo. El Estado Turco lleva décadas aplicando una estrategia represiva salvaje sobre todo contra el pueblo kurdo que ha ocasionado miles de asesinadas y asesinados, desplazamientos y detenciones masivas.

La Delegación de Euskal Herria ha sido testigo de todo esto en el Kurdistán bajo ocupación turca. En estos días la delegación nos ha trasladado el ambiente militarizado asfixiante que vive día a día la población kurda, y hoy, 23 de marzo, han sido retenidos en un control policial para ser sometidos a un severo registro que ha durado dos horas. La policía se ha llevado detenido a un miembro de la delegación. La persona detenida ha sido trasladada a una comisaría y se le ha aplicado la ley antiterrorista, ley que no permite a los detenidos recibir la visita de un abogado durante 24 horas. Nuestro compañero se encuentra incomunicado. De momento nos encontramos a la espera pero no disponemos de mucha información. Seguimos en contacto constante con el resto de la delegación. La situación es crítica dado los antecedentes de este tipo que se han producido en estos días, incluso contra personas con rango político internacional. La situación de indefensión jurídica y física pone de relieve el carácter cada vez más militarizado y fascista del gobierno turco. Con este comunicado queremos denunciar la detención del miembro de la Delegación de Euskal Herria en solidaridad con Kurdistán, exigimos su puesta en libertad de forma inmediata. Así mismo denunciamos la estrategia represiva y bélica que está llevando a cabo el gobierno turco, llevando a cabo acciones inadmisibles en un estado de derecho. No podemos dejar de lado la ilegitimidad del referéndum al que van a someter a la población de Turquía el día 16 de Abril. Ilegítimo dado que no está refrendado por la totalidad de las fuerzas parlamentarias. Las y los parlamentarios del Partido HDP, tercera fuerza política en Turquía se encuentran encarcelados. Dicho referendum pretende dar poder ilimitado a la persona del presidente Erdogan y así llevar a cabo su estrategia autoritaria y represiva.

Pedimos a las fuerzas democráticas de Euskal Herria que responda con contundencia a esta detención.

Biji Berxwedana Kurdistan!

Kurdistanekin Elkartasun Ekimena

Egunotan Euskal Herriko Kurdistanekin elkartasuna jorratzen dugun erakundeetako delegazio bat Ipar-Kurdistanen da (Turkiaren menpe dagoen Kurdistanen). Delegazio honen helburua batetik Kurdistango Newroz ospakizunetan parte hartzea zen eta bestetik Estatu turkiarrak Herri Kurduaren aurka burutzen ari den sarraskiaren lekukotza zuzena izatea. Turkiako gobernuak hamarkadak daramatza errepresioa izugarria ezartzen herri kurdu osoarengan, honek milaka eraildako, desplazatu eta atxilotu eragin ditu.

Lekukotza hori aurrera eramateko Turkiaren menpe dagoen Kurdistanen dabil delegazioa. Aurreko egunetan, delegazioko kideek Kurdistanen bizi den militarizazio itogarriaren berri eman digute, eta gaur (martxoak 23), poliziaren kontrol batean gelditu dituzte Euskal Herriko Delegazioko kideak eta bi orduz miaketa sakona egin ondoren delegazioko kide bat atxilotu dute. Atxilotua komisaldegira eraman dute eta lege antiterrorista ezarri diote, eta ondorioz, 24 ordutan ez du abokatuekin egoterik izango, inkomunikatuta baitago. Momentuz ez daukagu informazio gehiagorik eta delegazioko beste kideekin kontaktuan jarraitzen dugu. Egoera kritikoa da, ikusita egun hauetan izan diren gertaerak Kurdistanen. Indefentsio juridikoa eta fisikoak argiago erakusten du Turkiako gobernuaren izaera militarizatua eta faxista.

Honenbestez, salatu nahi dugu Euskal Herriko Delegazioko kidearen atxiloketa eta berehala aske uzteko eskatzen dugu. Bestetik, salatzen dugu Turkiako gobernuaren guda-estrategia errepresiboa, zuzenbidezko estatu batean onartezina, estatu faxista bihurtzen ari den estrategia alegi. Gogoratu nahi dugu ere apirilaren 16an Turkian izango den sasiko erreferenduma. Ez du legitimitaterik parlamentuko indar guztien berrespena. HDP alderdi politikoko parlamentariak, Turkiako hirugarren indar politikoa kartzelan baitaude. Erreferendum honek Turkiako presidentea den Erdogani eskumen osoa eta mugarik gabeko boterea emango dio, eta estrategia autoritarioa eta errepresiboa azken muturreraino eramatea ahalbidetuko dio.

Euskal Herriko indar politiko eta erakundeei atxiloketa honen aurrean sendo erantzuteko deia egiten diegu ere.

Biji Berxwedana Kurdistan!

Kurdistanekin Elkartasun Ekimena