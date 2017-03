MURAT KARAYILAN: EL NEWROZ DE 2017 INICIARÁ UNA NUEVA ERA PARA NUESTRO PUEBLO.

Acaban de concluir los ciclos de entrenamiento de invierno de las academias militares Mahsum Korkmaz y Haki Karer. En la ceremonia de clausura, Murat Karayilan, Comandante General de las Fuerzas de Defensa HPG, dio un importante mensaje donde recalcó que la guerrilla debe estar preparada para los acontecimientos que marcarán un nuevo período tras la celebración de Newroz de 2017. Dicho período está contextualizado con el conflicto en Shengal y el Newroz.

Karayilan habló del Newroz como un día de resistencia, lucha y éxito. A continuación redactamos un resumen de sus declaraciones:

“El día del Newroz tiene un significado especial para el pueblo kurdo. Es un día de lucha y de éxito que anuncia la libertad. En nombre de todas las guerrillas que luchan por la libertad de Kurdistán, celebramos el Newroz y recordamos a nuestro líder Apo, le expresamos nuestra lealtad y le ofrecemos nuestros resperos. Celebramos el Newroz por todos los pueblos del Kurdistán, por todos los pueblos que habitan en esta región, por la libertad de los presos, por todas y todos nuestros compañeros y compañeras mártires y por sus madres. En la personas de nuestro contemporáneo Kawa, Mazlum Dogan, saludamos a todos nuestros mártires de la revolución y reiteramos nuestro compromiso. Saludamos también al Comandante Ferzende, que fue en la actualidad, a nuestro Comandante de Estado Soro y a los compañeros y compañeras Zinarin, Behzar, y Rojhat. Saludamos a los mártires de Shengal, a los y las camaradas de las YBS y ofrecemos nuestras condolencias al Comando General de las YBS y a todo el pueblo de Shengal. Saludamos a nuestra querida hija kurda Naze Naif Qewal. Nuestros mártires son nuestro honor. Iluminan nuestro camino. Honraremos su memoria liberando Kurdistán”.

EL OBJETIVO DEL AKP Y MHP ES ENFRENTAR A LOS KURDOS

“Iniciamos un nuevo período muy importante en nuestra historia. Hay una guerra activa en nuestra región. El pueblo kurdo es un actor muy importante en dicha guerra. La región será rediseñada y el pueblo kurdo tendrá un lugar en dicha región. Es el momento de construir un Kurdistán libre. Nadie podrá encubrir esta realidad. Los estados colonialistas que invadieron nuestra tierra conocen muy bien esta realidad. Irán trabaja de forma encubierta, Turquía ha sacado su espada y lucha de manera abierta sobre la arena. El objetivo estratégico de la alianza AKP -MHP es evitar que los kurdos logren un estatus político y la libertad. Sobre esta base durante los últimos dos años han estado llevando a cabo ataques. Nuestro líder Apo está siendo víctima del aislamiento y tortura psicológica sin precedentes. El Estado turco destruyó las ciudades como Cizre, Sirnak, Sur, Nusaybin, Hezex, Gever, Silopi y Farqin. Han llevado a las prisiones a 10.000 políticos kurdos y no dejan de atacar los valores de nuestro pueblo. Estos ataques no se limitan a Kurdistán Norte. También están atacando a Rojava y a Bashur (Kurdistán Sur). Su objetivo es derrotar la revolución kurda y al movimiento de liberación nacional. No nos atacan porque son fuertes, nos atacan porque son débiles. Tienen miedo a un Kurdistán libre, pero sabe que no pueden prevalecer sobre nosotros por su cuenta. Para ello, los cabezas del ejército turco están celebrando encuentros con todos los jefes tribales y guardas de aldeas, ofreciéndoles dinero para convertir la guerra en el Norte en una guerra civil kurda. El estado turco liderado por el AKP y el MHP quiere iniciar una guerra civil kurda mediante el juego sucio y los pactos llevados a cabo en el Sur de Kurdistán. Todos los que se llaman a sí mismo kurdos y demócratas deben ser conscientes de estas artimañas colonialistas”.

LOS KURDOS DEBEN RESOLVER SUS PROBLEMAS MEDIANTE EL DIÁLOGO



“Ha llegado la hora de que Kurdistán sea libre. El Newroz de 2017 es el Newroz de la libertad y la victoria. En este día estamos llamando a todas las facciones políticas kurdas, a todos los pueblos del Kurdistán a construir la unidad y reunirse en un Congreso Nacional Democrático. Esta unidad determinará el futuro del pueblo kurdo y de todo el Kurdistán libre. La política kurda debe ser capaz de trabajar utilizando los métodos contemporáneos y el diálogo. Si no lo hacemos así, los kurdos seremos ‘pisoteados’ como afirma el MHP. Todos se referirán a nosotros como las tribus que no supieron solucionar sus problemas. Esto sería una vergüenza. La solución a nuestros problemas será a través del diálogo, no con los ataques y amenazas”.

NUESTRO DEBER ES QUE EL PUEBLO YEZIDÍ VIVA Y NO MUERA

“¿Cómo pudieron atacar a personas que no disparaban sobre ellos? ¿acaso no son kurdos? ¿no han sido víctimas los yezidíes de múltiples masacres y genocidios? Los revolucionarios del Kurdistán y los políticos de este país tenemos una gran responsabilidad con las mujeres y niñas yezidíes. Hay mujeres yezidíes cautivas en manos del ISIS. Nuestro deber no es matarlas sino salvarlas. ¿Qué explicación hay para asesinar a la hija kurda Naze Naif? Era una persona desarmada en una marcha pacífica. ¿Qué significa eso? ¿Es eso lo que hace un peshmerga? Es una vergüenza. Nadie debería cometer estos errores. Toda nuestra gente debe saber que sólo tenemos una preocupación y es el interés y el objetivo de nuestro pueblo. Las políticas erróneas arruinan nuestros objetivos. ¡Advertimos una vez más que no nadie debe cometer dicho error!. Estamos viviendo un período en que se dan las condiciones para prevalecer, pero antes hay que luchar contra las artimañas de los estados colonialistas. Debemos anularlos y así llevar la voluntad de nuestro pueblo hasta la victoria”.

EL PUEBLO DE AMED DEBE ENCENDER LA LLAMA MÁS FUERTE DEL NEWROZ

“Hoy es un día importante. Todo nuestro pueblo se dirigirá a celebrar este día sagrado. Especialmente el pueblo de Amed, y todo el pueblo de Bakur, deben quemar el fuego de Newroz más fuerte. Será un Newroz contra el fascismo del AKP-MHP y la tiranía y será una llama que nos empuje a construir nuestra unidad. Nuestra gente debe poner por delante el mensaje de libertad y democracia para todos”.

LA GUERRILLA DEMOSTRARÁ A TODOS QUE ES INVENCIBLE

“Este año han completado con éxito sus ciclos de entrenamiento militar 12 academias. Con el entrenamiento especial que se imparte en la Academia Apolo, queremos mejorar nuestras tácticas y convertir a nuestra guerrilla en unas unidades profesionales y modernas. La guerrilla del siglo XXI estará preparada para dar respuesta a las nuevas tecnologías y lograremos la victoria a través de la creatividad. Durante estos últimos cuatro años hemos estado trabajando para reestructurar las HPG. Habiendo finalizado el ciclo de formación completo, estamos coronando nuestra reestructuración. Las y los guerrilleros de la libertad de Kurdistán protegerán a nuestro pueblo estén donde estén y demostrarán en el campo de batalla que son invencibles. La guerrilla de la libertad, con su espíritu Apoista y con el ejemplo de Çivager, Azad Siser y Devrim Amed, jugará un papel fundamental en 2017 y será un año de éxitos”.

NINGÚN KURDO DEBERÍA INTERPONERSE ENTRE NOSOTROS Y NUESTRO ENEMIGO

“Nuestros enemigos afirman que el PKK será derrotado en marzo o en abril y nadie volverá a hablar del PKK. Nuestra gente sabe que el AKP está librando una guerra psicológica y el 90% de lo que dicen son mentiras. Nadie puede ponerse en el camino hacia nuestra libertad. Nadie podrá detener el flujo de la historia. La victoria será de nuestro pueblo. Todos deberían entender esto: el enemigo quiere luchar contra nosotros y como las Fuerzas de Defensa que somos estamos listos para la batalla. Estos camaradas, como los comandantes que han completado su entrenamiento, desean ir al Mar Negro, a Dersim, a Amed y a Botan a luchar allí. Nadie debe interponerse entre nosotros y nuestro enemigo. Si el chovinismo y el fascismo del AKP-MHP quiere luchar contra nosotros, nadie deberá interponerse entre nosotros y ellos. No tenemos nada que perder en esta guerra. Nuestro único objetivo es proteger los intereses y ganancias de nuestro pueblo y así lo haremos en este período”.

EL FUTURO PERTENECE AL PUEBLO DE KURDISTÁN

“Estamos seguros que la formación que recibisteis en las Academias Mahsum Korkmaz y Haki Karer sobre la base e la filosofía del líder Apo y el desempeño de nuestra experiencia militar constituirán el fundamento de la victoria y el éxito de nuestras y nuestros compañeras y compañeros. Con esta creencia firme, felicitamos a nuestras compañeras y compañeros que han completado con éxito su entrenamiento. Afirmamos que con el nuevo período de lucha que comienza con el Newroz de 2017, prevalecerá la libertad para Kurdistán y para nuestro líder Apo. Sobre esta base, el futuro pertenecerá al pueblo del Kurdistán”.

Fuente ANF

Traducción Newrozeke