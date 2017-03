TAJÊ: Hoy sentimos y saboreamos el olor y el sabor de la libertad

El 14 de Marzo, fuerzas del KDP, atacaron brutalmente una marcha de mujeres miembros de TAJÊ (Movimiento de Mujeres Libres Yezidíes) en Xanesor. La marcha tenía como objetivo realizar una protesta contra la contínua presencia de las fuerzas del KDP y contra las ingerencias del gobierno de Barzani sobre el desarrollo de la autonomía democrática yezidí. Al frente de la misma se encontraban mujeres y madres. Como resultado de los ataques resultó muerta una mujer, Nazê Nayif Qewal.

Las mujeres yezidíes reaccionaron ante el asesinato de Nazê Nayîf y emitieron un comunicado: “La mayor aspiración de nuestra amiga Nazê era que nuestras mujeres fueran liberadas del cautiverio del Daesh y que los responsables por el genocidio pagaran por sus actos. Como movimiento de mujeres yezidíes le decimos a Nazê, Berivan y Gülçin que no se preocupen por las cosas que dejaron atrás, nosotras nos organizaremos y resistiremos en la senda que ustedes consolidaron por nosotras”.

TAJÊ hizo hincapié en que nunca confiarán en aquellos que abandonaron al pueblo yezidí a su suerte en manos del ISIS el 3 de agosto de 2015 así como tampoco aceptarán su tutela. Es inmoral que el KDP pretenda retomar Shengal. Nosotras como mujeres no lo aceptaremos jamás. Ya no somos las mujeres de la época anterior a la masacre. Hoy sentimos y saboreamos el olor y el sabor de la libertad y nos hemos comprometido con la libertad. Como mujeres yezidíes hemos tomado conciencia y nos hemos organizado en nuestra autodefensa junto a las YJS (Unidades de Defensa de la Mujer en Shengal). Incluso hay una madre de 80 años que participa en la autodefensa.

El Movimiento de Mujeres Libres Yezidíes (Tevgera Azadiya Jinên Êzidî-TAJÊ), recordó los ataques perpetrados en Xanesor por los grupos armados afiliados al KDP. Xanesor es una región donde la comunidad Yezidí se ha organizado y ha creado sus propias instituciones pero que no ha sido una región militarizada, por lo que los ataques perpetrados fueron llevados a cabo contra la organización de la comunidad yezidí y contra las mujeres yezidíes.

NO PODRÁN DERRIBAR EL PODER DE LA MUJER

“Las mujeres recordaron los ataques iniciados por las fuerzas afiliadas al KDP a la ciudad de Xanesor (Shengal) que se iniciaron el 3 de Marzo de 2017. Xanesor fue declarada limpia de Daesh por la coalición YBS-YJS formada por los hijos e hijas. La mentalidad del KDP-AKP no soporta el poder de la mujer y por eso nos atacan”.

LAS MUJERES YEZIDÍES SERÁN RECONOCIDAS POR SU RESISTENCIA Y SU INSISTENCIA EN LA LIBERTAD

Las mujeres yezidíes no aceptaremos la inmoralidad de ser tuteladas por el KDP-AKP. Además, las mujeres yezidíes hemos ganado conciencia de libertad por ello hemos desarrollado TAJÊ como una herramienta para organizarnos en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que dejar a un lado la victimización y la desesperación. Seremos reconocidas por nuestra resistencia e insistencia en la libertad.

NUESTRA VENGANZA SERÁ GRANDE

A raíz de los ataques perpetrados el 14 de Marzo, más de 10 personas, la mayoría mujeres fueron heridas. Una de ellas cayó mártir. La familia de esta joven no abandonó Shengal durante los primeros días del genocidio. Ellos permanecieron en Ezidxan y resistieron a todos los ataques bajo circunstancias durísimas. Su familia perdió a 4 miembros en la batalla contra el Daesh. Era comprensible que una hija de tan honorable familia se sintiera responsable de su sociedad. La mayor aspiración de Nazê era que todas las mujeres cautivas bajo el Daesh fuera liberadas y hacer pagar a los responsables del genocidio. Como movimiento de mujeres yezidíes, decimos a Nazê, Berivan y Gülçin: ‘No os preocupéis por lo que dejáis aquí, nosotras nos organizaremos y continuaremos el camino de resistencia que vosotras habéis trazado por nosotras. Nuestra venganza será grande’.

TIENEN MIEDO DEL ESPÍRITU DE RESISTENCIA DE LAS MUERES YEZIDÍES

Nazê fue etiquetada como una luchadora de las YJS por los órganos y medios del KDP. Pero los miembros y combatientes de las YBS-YJS nunca participan en una manifestación desarmada y civil. Esto se puede demostrar por las imágenes de la escena. En la multitud nadie portaba armas ni explosivos. Es evidente que estas bandas no solo temen a las fuerzas de autodefensa de las YJS, también temen al espíritu de resistencia y la dinámica de la mujer yezidí.

NO OLVIDAMOS NI OLVIDAREMOS

Nazê era una mujer yezidí, como todas nosotras, sensible hacia el sufrimiento de su sociedad y enojada con los responsables del genocidio. Para nosotras el martirio de Nazê tiene el mismo significado que el martirio de nuestra niña Bınevş Egal, que dirigió el levantamiento popular en Cizre en 1989. Al igual que ella, Naze nos indica el camino que debemos seguir hoy. Ha llegado nuestra hora y debemos decir “basta” a aquellos que quieren dominar Shengal y poseer nuestra tierra. Como mujeres yezidíes no olvidaremos el 3 de agosto de 2014, no olvidaremos el 2 y 14 de marzo de 2017. Nos organizaremos y creceremos, nuestra venganza será grande.