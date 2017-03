ALTO COMISIONADO DDHH DE NACIONES UNIDAS: TURQUÍA COMETE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA CIUDADANÍA KURDA

El Informe que fue publicado el 10 de Marzo acusa a las fuerzas de seguridad turcas de cometer graves violaciones contra los derechos humanos durante las operaciones llevadas a cabo en las zonas kurdas desde Julio de 2015. En el informe se detallan las evidencias de “destrucción masiva, asesinatos y numerosas vulneraciones de los derechos humanos cometidos desde Julio de 2015 hasta Diciembre de 2016 en el sureste de Turquía, a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales y provocando el desplazamiento de 500.000 personas, la mayoría de etnia kurda”.

El Informe denuncia que las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad gubernamentales han impactado en más de 30 ciudades y han desplazado entre 335.ooo y 500.000 personas, la mayoría de ellas de etnia kurda. En dicho informe se contextualiza el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), formación insurgente en conflicto abierto con el gobierno turco desde 1984, sin embargo el conflicto entró en una tregua en 2013. Dicha tregua finalizó el verano de 2015 tras los comicios llevados a cabo en Turquía.

En el informe también aparecen imágenes de satélite de las áreas más afectadas, mostrando la elevada tasa de destrucción por artillería pesada, llegando a haber desaparecido barrios enteros. La destrucción no solo se refiere a viviendas sino también a zonas declaradas patrimonio de la humanidad y de elevado valor arqueológico y cultural. Un ejemplo es la destrucción llevada a cabo en la ciudad de Nusaybin, provincia de Mardin, donde fueron destruidas 1.786 edificios. También en el distrito de Sur (Diyarbakir) donde se ha realizado una estimación de un 70% de edificios totalmente destruidos por bombardeo. El Informe describe como “devastación apocalíptica” la de los barrios situados en Cizre, ciudad kurda cercana a la frontera con Siria. A principios de 2016, cerca de 200 residentes, muchos de ellos en edad infantil, se encontraron atrapados en los sótanos de los edificios, sin agua, sin posibilidad de acceder a atención médica y sin posibilidad de salir, debido a la restricción del toque de queda continuado. Dichos residentes murieron a causa del fuego provocado por los bombardeos.

El Informe de la ONU llega en un momento especialmente controvertido para el ejecutivo turco que se encuentra a las puertas de celebrar un referéndum que puede transformar a la República turca en un sistema presidencialista centrado en una única persona: Erdogan.

Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, realizó una dura crítica al gobierno de Erdogan, acusándole de haber provocado cientos de muertes en un marco ilegal. Según palabras del Sr Zeid Ra’ad al Hussein, “no ha habido ni una sola investigación al respecto en Turquía, no ha sido detenido ni un solo sospechoso respecto a los hechos ocurridos”. Aún más, el gobierno del Sr. Erdogan no ha permitido ni facilitado el trabajo de monitorización a los miembros de Naciones Unidas, no permitiéndoseles visitar las zonas afectadas. Desde el comienzo del conflicto armado, han perdido la vida 40.000 personas.

La respuesta de Turquía no se ha hecho esperar y ha sido el propio propio Ministerio de Exteriores de Turquía quien acusa a la ONU de elaborar un informe con información sesgada y poco profesional, llegando a afirmar que dicho informe se encuentra solapado por propaganda terrorista.

Las siguientes imágenes que fueron tomadas desde satélite muestran el nivel de destrucción en diferentes áreas de Diyarbakir Sur y Nusaybin.

Para acceder al Informe completo pulse en el siguiente enlace: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf

Fuente: EFE/OHCHR