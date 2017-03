DESAFIANDO A LA MODERNIDAD CAPITALISTA III. 14-16 ABRIL /2017

El capitalismo se encuentra estancado en una crisis estructural y pierde legitimidad en el mundo entero a pesar de su insistencia en que es el único sistema posible, que no existen otras alternativas viables. Al mismo tiempo, distintos movimientos de derechas y reaccionarios se postulan como las alternativas posibles.

Pero hay otros caminos al margen de estas opciones que se presentan como únicas. En Rojava/norte de Siria ha sido posible no solo no tomar partido sino establecer un tercer camino alternativo propio. La construcción de un sistema no patriarcal y de un orden económico democrático parece alcanzable y tiene la oportunidad de establecerse de forma permanente.

Estos “terceros caminos” son posibles en todas partes del mundo. En nuestra tercera conferencia queremos presentarlos, arrojar luz, analizarlos y discutirlos.

La tercera conferencia “Desafiar la Modernidad Capitalista III: Desvelar la modernidad democrática – Resistencia, rebelión y construcción de lo nuevo” tendrá lugar del 14-16 de abril de 2017 en Hamburgo.

Las conferencias anteriores no solo lograron reunir a destacados intelectuales, también brindaron la oportunidad de presentar sus ideas a jóvenes activistas, estudiantes y académicos. En esta tercera conferencia, queremos volver a tender puentes entre todos estos movimientos en Kurdistán y en el mundo entero.

Los líneas maestras sobre las que girará la conferencia son seís:

Derribando la mentalidad de la Civilización Capitalista Más allá del Estado: Pensando y Construyendo Alternativas El Capitalismo puede ser superado Grupos de trabajo y talleres Construyendo y Defendiendo lo Nuevo Modernidad Democrática: Perspectivas

Información técnica:

Fecha: Del 14 al 16 de Abril de 2017. Inicio de la Conferencia a las 8 a.m. con la presentación de acreditaciones.

Lugar: Salón de Actos AUDIMAX en la Universidad de Hamburgo

Traducción simultánea al kurdo, inglés, alemán, turco, italiano, francés y castellano.

Dietas: Disponible comida vegetariana, te, café y agua.

Retransmisión en directo: La conferencia podrá ser retransmitida en vivo en diferentes lenguas.

Actividades culturales: Para el sábado por la tarde se podrá disfrutar de actividades culturales.

Alojamiento: Podrán solicitarse alojamiento en hogares de forma gratuita.

La conferencia es gratuita, ahora bien, los organizadores esperan donaciones voluntarias de al menos 10 euros para cubrir los gastos de la conferencia.

Las personas interesadas en registrarse pueden contactar en registration[at]networkaq.net aportando identificación personal y preferencia de alojamiento (albergue u hogar particular).

Más información en info[at]networkaq.net

Página web

en_conference_general_invitation_2017