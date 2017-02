EL EJÉRCITO TURCO MASACRA A POBLACIÓN CIVIL EN XERABE BAVA (NUSAYBIN)

HDP y KNK enviaron sendos informes y comunicados a la opinión pública internacional y a organizaciones de derechos humanos europeas a tomar acción contra las masacres cometidas contra la población civil en estos últimos días en la aldea Xerabe Bava del distrito de Nusaybin (Kurdistán de Turquía).

EJECUCIONES, TORTURA, VIGILANCIA Y DESAPARICIONES EN LA ALDEA XIRABE BAVA (MARDIN/NUSAYBIN)

El 1 de Febrero el gobierno turco impuso el torque de queda en nueve pueblos. Dichos toques de queda fueron levantados al día siguiente excepto en la aldea de Xirabe Bava. Además informan que soldados turcos ejecutaron a 3 personas, demolieron viviendas y fueron puestos bajo vigilancia los ciudadanos de la aleda. Los militares han prohibido el paso a la aldea, además de cortes de telefonía y conexiones a internet. Se han producido ataques con gases lacrimógenos y no se ha permitido el traslado de los heridos al hospital. El embargo que las fuerzas del AKP impone a Xirabe Bava continúa. Nos han informado sobre 39 casos de tortura y no hay noticias de dos de ellas. No es posible tener comunicación con los ciudadanos de la aldea.

TORTURA Y VIGILANCIA

Las personas han sido detenidas por la Oficina Antiterrorista (TEM) y son las siguientes: Huseyîn Toy, Gulbahar Toy, Canê Gokturk, Nîhat Gokturk, Songul Koçhan, Telfa Koçhan, Emîne Gokturk, Alî Gokturk, Haydar Golçik, Sefkan Bayhan, Turkan Bayhan, Şevkî Akat, Halîl Zengîn, Abdulavahap Zengîn, Abdulmecît Yakut, Şakîr Yakut, Hasan Bayhan, Rifat Bayhan, Mehmet Tahir Gorgun, Baran Gorgun, Îsmaîl Ay, Osman Dogan, Abdullah Dogan, Alî Gorgun, Hatîn Tunc, muxtar Ferhan Bayhan, Şukru Gorgun, Necmîa Gorgun, Îsmaîl Tunc. Los informes nos confirman que fueron detenidos y torturados en dependencias de la TEM:Sabrî Gorgu, Behçet Koçhan, Vasfî Dogan, Ferhan Dogan, Edîp Ay, Mecît Bal, Halît Toy, Mehmet To, Şukru Koçhan. No hay noticias sobre el paradero de Suleyman Yakut y Mehmet Bal.

La legisladora por el HDP para Amed/Diyarbakir, Feleknas Uca, declaró que “los habitantes de la aldea se encuentran prisioneros en sus propias casas, el embargo continúa y no es posible entrar o salir del pueblo y no sabemos que está ocurriendo en la aldea”.

¿QUÉ SE ESTÁ OCULTANDO?

Feleknas Uca remarcó que a pesar de que las operaciones en el pueblo habían finalizado, todavía los militares turcos siguen prohibiendo el paso a la misma, seguramente para borrar las muestras de la barbarie. En relación a esto, Uca declaró: “Ahora no podemos saber a ciencia cierta que está ocurriendo en el pueblo, además de la ejecución de 3 personas, no podemos saber nada más. No han permitido la entrada a nuestra delegación”.

LLAMAMIENTO URGENTE

Desde el año pasado numerosos pueblos kurdos y distritos como Varto, Cizre, Sur, Silopi, Hezex, Nusaybin, Gever, Derik, Kerboran, Sirnak, Farqin, Baglar, Bismil, Qoser, han sido destruidos, a esto hay que añadir la muerte de cientos de civiles kurdos. Estamos siendo testigos de como se repite la barbarie en este pueblo, asesinando y torturando a la población civil.

Realizamos un llamamiento a la comunidad internacional y a la opinión pública a denunciar y tomar medidas contra las atrocidades cometidas en Kurdistán por el Estado turco.

Así mismo, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) ha realizado un llamamiento urgente a las organizaciones internacionales a que denuncien las atrocidades y los ataques perpetrados por las fuerzas estatales de Turquía en Xerabi Bava. El mensaje ha sido enviado a la Presidencia del Parlamento Europeo, al conjunto del Grupo Europarlamentario, al Secretario General del Consejo de Europa, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), al Alto Comisionado Europeo, a la Comisión Europea de Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo de Solidaridad Latinoamericano, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a la Unión Interparlamentaria y Embajadas.

Por otro lado la delegación compuesta por miembros del DTK, DBP, HDP y Madres por la Paz, se encuentra bloqueada a 15 km del pueblo por los soldados, que les negaron el acceso al pueblo. Los miembros de la delegación han iniciado una vigilia que continuará hasta mañana a la mañana.

LA TIRANÍA Y LA RESISTENCIA NO SON NUEVOS EN XERABE BAVA

Cuando miras hacia el norte en el pueblo de Xerabe Bava (Koruköy) a 40 km del distrito de Nusaybin, puedes admirar las montañas Omeryan. En Xerabe encuentras las huellas de civilizaciones mediterráneas, persas y romanas que pasaron por allí. De hecho su nombre alude a “ruina, demolición”. La gente del pueblo y zonas aledañas utilizan el término “Xerabe” para referirse a la villa. Hubo un tiempo en que la Xerabe albergó a 12.000 personas durante el imperio otomano. También fue el hogar de una gran cantidad de civilizaciones. Actualmente cuenta con 170 viviendas y 1700 habitantes censados. También ha habido grandes cambios demográficos a causa de las migraciones. Xerabe ha sido atacada en numerosas ocasiones por el Estado turco, pero como un ave fénix volvió a renacer una y otra vez.

En años recientes, allá por la década de los 80, hubo numerosas redadas en el pueblo, y tanto alcaldes como ciudadanos fueron llevados a prisión y sufrieron tortura. Con el surgimiento del movimiento apoista, Xerabe Bava mantuvo intactos sus valores patrióticos haciendo frente a la negación de estado, aniquilación y opresión policial. Dichos valores se mantuvieron intactos hasta el día de hoy.

Los habitantes de Xerabe no solo experimentaron torturas físicas, también el estado turco les prohibió el acceso al agua, confiscando los transformadores y evitando la llegada del agua al pueblo.

En 1994, el ejército turco comandado por el Coronel Erol Peynirci, realizó una redada en la villa, entonces Capitán en la región de Mardin y visto por última vez como Comandante del Campamento en el Mando de la Gendarmería de Büyükçekmece de Estambul. Durante la oración de la mañana Erol Peynirci y sus gangsters irrumpieron en el pueblo y reunieron a los aldeanos en el patio de la mezquita. Mientras tanto, el ejército turco allanó y saqueó cada vivienda para después inciendiarlas. Los ciudadsnos Hamit y Bayram Bal fueron separados del resto de los ciudadanos por orden de Erol Peynirci, los metieron en vehículos blindados y se los llevaron.

HAMIT Y BAYRAM DESAPARECIERON TRAS SU DETENCIÓN

No hubo más noticias de Hamit y Bayram tras su detención durante 28 días. Después fueron llevados a la corte de justicia. Fueron vistos con vida por última vez en los pasillos del tribunal de justicia. Fueron secuestrados por el JITEM, una organización militar, para ser torturados. Sus cuerpos fueron encontrados cerca de Stilie (Arkasu) distrito de Nusaybin el 20 de Diciembre de 1994.

La población de Xerabe también ha sido víctima del éxodo forzado. Los que regresaban eran amenazados por el ejército turco, quienes enviaban amenazas a todos aquellos que sintieran simpatía por los “terroristas”. Xerabe Baba fue bombardeada con artillería en numerosas ocasiones.

Pero ni la violencia de estado ni la resistencia son nuevas para Xerabe Bava. Xerabe es testigo vivo de la violencia de estado sobre el pueblo kurdo y no retrocederán ni un paso ante las atrocidades.

Fuente: ANF